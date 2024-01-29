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قطاع السلع الفاخرة في الصين يعود للنمو هذه فرص استثمارية جديدة في الأفق

1/29/2024 11:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنتعش مبيعات السلع الفاخرة في الصين، وعلى الرغم من أنها لم تعد إلى مستويات عام 2021 بعد، إلا أن محللي الصناعة والإصدارات المالية من العلامات التجارية الكبرى يشيرون إلى فرص نمو جديدة مقارنة بما قبل الوباء.
وكانت LVMH أحدث شركة فاخرة تعلن عن نتائج عام 2023 يوم الخميس الماضي، وأشارت إلى أن الأزياء والسلع الجلدية شهدت نموا بأكثر من 30% في الصين خلال ديسمبر.
وأظهرت نتائج الشركة أنه على الرغم من بعض الاستئناف للسفر إلى الخارج، فإن المزيد من المستهلكين الصينيين يشترون المنتجات الفاخرة للمنزل.
وقال برنارد أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH، في مكالمة هاتفية حول الأرباح، وفقا لنص FactSet، «فيما يتعلق بحجم المتاجر في الصين، هناك ضعف عدد العملاء الصينيين عما كان عليه في عام 2019».
وأضاف «هذا يعني أن المشتريات المحلية في الصين نمت بشكل كبير، لذا يتعين علينا تلبية ذلك».
ونما سوق المنتجات الفاخرة الشخصية في الصين بنحو 12% العام الماضي ليصل إلى أكثر من 400 مليار يوان (56.43 مليار دولار)، وفقا لشركة Bain & Company الاستشارية.
في حين أن هذا لم يعد بعد إلى مستويات عام 2021، بسبب ضعف معنويات المستهلكين واستئناف بعض التسوق الفاخر في الخارج، تتوقع Bain أن ينمو سوق المنتجات الفاخرة المحلية فقط في السنوات المقبلة.
وقالت ويوي شينغ، الشريكة في Bain في قسم المنتجات الاستهلاكية وممارسات البيع بالتجزئة في الصين الكبرى، إن المشتريات الفاخرة في الصين شكلت حوالي 16% من السوق العالمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 20% على الأقل في عام 2030.
وقالت في مقابلة مع CNBC الأميركية «تشير كل هذه البيانات إلى أهمية المستهلك الصيني للسلع الفاخرة والسوق الصينية».
وقالت شركة ريتشمونت، الشركة الأم لكارتييه، في وقت سابق من هذا الشهر، إن المبيعات في الصين وهونغ كونغ وماكاو نمت بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر.
وفي مكالمة هاتفية حول الأرباح، وصف المدير المالي للشركة بوركهارت جروند الأعمال الصينية بشكل عام بأنها «إعادة بناء»، خاصة في سياق الركود العقاري المطول والانتعاش البطيء للسياحة الخارجية من قبل المتسوقين الصينيين.
وكان المستهلكون في الصين مترددين في الإنفاق في السنوات القليلة الماضية بسبب عدم اليقين بشأن الدخل المستقبلي والتباطؤ الواسع النطاق في النمو الاقتصادي.
وقال شينغ من شركة Bain إن العلامات التجارية الفاخرة تحولت بشكل متزايد إلى القنوات عبر الإنترنت لضمان مشاركة العملاء. وأضافت أن الشركات التي حققت أداء جيدا في عام 2023 باعت سلعا فاخرة تعتبر قابلة للاستثمار، ولها جوانب مميزة ستستمر على مر السنين.
وبشكل إجمالي، انتعش حوالي نصف العلامات التجارية الرائدة والعديد من العلامات التجارية المتخصصة، إلى مستويات مبيعات عام 2021، حسبما ذكر تقرير Bain، دون مشاركة أسماء محددة.
وقال التقرير «لقد حققت العلامات التجارية المتخصصة التي استثمرت باستمرار في بناء جاذبية العلامة التجارية على مدار عدة سنوات نجاحا»، وبينما تتنافس الشركات على شريحة من السوق الاستهلاكية الصينية، فإن إحدى القطاعات الناشئة هي الفراش والكتان الفاخرة.
وقد تم عقد أربع صفقات استثمارية على الأقل في هذه الفئة خلال الـ 18 شهرا الماضية، وفقا لبيانات PitchBook. وكانت آخر صفقة مدرجة هي الاستحواذ في أغسطس على شركة Frette الإيطالية للمفروشات الفاخرة من قبل مستثمرين من بينهم دينج شيزونج، رئيس شركة الملابس الرياضية الصينية Anta.
وقال آشلي دودارينوك، مؤسس شركة ChoZan، وهي شركة استشارات تسويقية صينية، «إن مواقف المستهلكين تجاه منتجات الفراش تتغير تدريجيا، مع وجود المزيد من المستهلكين الراغبين في دفع ثمن الفراش عالي الجودة والتركيز بشكل أكبر على جودة المنتج ووظائفه والخدمات الإضافية».
وأشارت إلى أن العلامات التجارية المحلية للمنسوجات المنزلية «تتابع بنشاط» الابتكارات التكنولوجية «وتستكشف سوق الفراش الفاخر لتلبية طلبات المستهلكين». ومع ذلك، فإن السوق المحتملة غير مستغلة نسبيا.
في حين أن المستهلكين الأميركيين يمثلون أكثر من 40% من السوق العالمية لمنسوجات الأسرة والحمامات الفاخرة، فإن المستهلكين الصينيين يمثلون حاليا حوالي 5% فقط أو أقل، وفقا لتقديرات معهد أبحاث المستهلك التابع لشركة ZWC Partners.
ووجد بحثهم أن قطاع الرفاهية الصينية الفاخرة وبأسعار معقولة من سوق الأسرة والحمامات والمنسوجات بلغ حوالي 700 مليون دولار في عام 2023، وهو جزء صغير من سوق الفراش المحلية التي يبلغ حجمها حوالي 10 مليارات دولار.

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