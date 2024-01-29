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رغم التطور واحتدام المنافسة بين آبل وسامسونج جوال نوكيا 1100 هو الأكثر مبيعا على الإطلاق

1/29/2024 11:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت صناعة الجوالات تقدما مذهلا على مدار السنوات الماضية مع التطور التقني وسباق الشركات الرائدة في السوق على إضافة مزايا تنافسية تجذب المستهلكين سعيا للهيمنة على حصة سوقية أكبر.
ولكن رغم ذلك فإن جوال «نوكيا 1100» ـ الذي طرح في الربع الثالث من عام 2003 ـ لايزال الأكثر مبيعا على الإطلاق بعدما سجل مبيعات تزيد على 250 مليون وحدة في ست سنوات قبل أن يتم وقف إنتاجه عام 2009.
وذلك حسب تصنيف «فيجوال كابيتاليست» الذي اعتمد على بيانات من عدة مصادر منها «ياهو فاينانس» وشركة التحليل التقني «أومديا» حتى الربع الثالث من عام 2023.
وساعدت عوامل منها التركيز على الوظائف الأساسية في ذلك الحين والحجم في جعل «نوكيا 1100» الجوال المفضل في البلدان النامية، على الرغم من وجود موديلات أخرى من «نوكيا» و«آبل» وقتها في السوق.
ويأتي بعده في المرتبة الثانية جوال «نوكيا 1110» الذي بيع منه 248 مليون وحدة، ثم بعد ذلك «آيفون 6» و«آيفون 6 بلس» بمبيعات إجمالية 222 مليون وحدة.
وهيمنت جوالات «نوكيا» و«آبل» على المراتب الأولى بين الجوالات الأكثر مبيعا على الإطلاق، على الرغم من فشل «نوكيا» عند التحول للجوالات الذكية وسرعان ما خسرت مكانتها أمام «آبل» و«جوجل» و«سامسونج».
في حين تسارعت وتيرة تغير الأعمال الأساسية لـ «آبل» من الحوسبة الشخصية إلى الجوالات، ففي عام 2009 أسهمت مبيعات الآيفون بحوالي 25% من إيرادات الشركة، ولكن في العام الماضي جاءت نصف إيراداتها البالغة 383 مليار دولار من الآيفون.

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