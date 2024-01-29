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توقعات بوصول سوق العقارات اللوجيستية عالميا إلى 3 6 تريليونات دولار عام 2027

1/29/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع النمو السكاني والتحول نحو الشراء عبر الإنترنت من الطلب على الخدمات اللوجستية، الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو ضخ المليارات في سوق العقارات اللوجستية كفرصة لتنويع المحفظة الاستثمارية.
وتعد المستودعات الكبيرة ومرافق التوزيع من أبرز العقارات الأكثر رواجا لدى المستثمرين.
وتشير تقديرات إلى أن حجم سوق العقارات اللوجيستية سيشكل نحو 8.5% من إجمالي سوق العقارات عالميا، وأن يبلغ حجمها نحو 3.6 تريليونات دولار بحلول عام 2027.
وتعتبر لوس أنجيليس أكبر الأسواق في قطاع العقارات الصناعية واللوجيستية في أميركا، بينما تعد شركة «برولوجيز- prologis»«أكبر الشركات بقطاع العقارات اللوجيستية في الولايات المتحدة ويقع مقرها في سان فرانسيسكو، ولديها مشاريع تطوير بمساحات تبلغ 1.2 مليار قدم مربعة في 19دولة، وتسهم بما يصل 2.8% من الناتج المحلي العالمي، وتضم محفظة الشركة عملاء مثل «أمازون» و«هوم ديبوت» و«دي إتش إل».
وعلى صعيد آسيا تعتبر سيول في كوريا الجنوبية وطوكيو في اليابان من الأسرع نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتتصدر شركة»إي إس آر - ESR«أكبر الشركات اللوجيستية في آسيا.
وشهدت الهند وصول الطلب على المساحات الصناعية واللوجيستية أعلى مستوى له على الإطلاق في العام الماضي مع نمو التجارة القوي.
وتضاعفت حصة العقارات اللوجيستية في أوروبا من سوق العقارات التجارية خلال العقد الماضي لتتجاوز 20%، وتعتبر شركة «باناتوني -panattoni» أحد أكبر شركات العقارات اللوجيستية في أوروبا.

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