المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية 200 مليون دينار

المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية 200 مليون دينار
التاريخ
1/29/2024 11:07:24 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 200 مليون دينار. وقال «المركزي» في بيان إن الإصدار لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 4.375%.
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