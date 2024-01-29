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المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية 200 مليون دينار

1/29/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة بلغت 200 مليون دينار. وقال «المركزي» في بيان إن الإصدار لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 4.375%.

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