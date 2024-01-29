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اقتصاد تكساس العملاق هذا ما تخسره أميركا إذا انفصلت الولاية!

1/29/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتمتع ولاية تكساس باقتصاد قوي يحتل المرتبة التاسعة بين الأكبر في العالم، متفوقا على العديد من البلدان مثل روسيا وإسبانيا وأستراليا. فهو يسهم بشكل كبير في قوة أميركا وازدهارها بشكل عام، كما تعد الولاية الحدودية مع المكسيك، مركز الطاقة بأميركا، حيث تنتج وتكرر معظم النفط والغاز في البلاد. كما أنها رائدة في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
قبل نحو 170 عاما كانت تكساس دولة مستقلة لنحو 10 سنوات، اعترفت بها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، قبل أن تصوت على الانضمام إلى الولايات المتحدة وتصبح الولاية الـ28 وقتها، بعد الحرب الأهلية.
وحتى من الناحية السياسية، فإن تكساس هي لاعب رئيسي في السياسة، حيث تمتلك ثاني أكبر عدد من الأصوات الانتخابية ومقاعد في الكونغرس في الولايات المتحدة. كما أن لها تأثيرا قويا على قضايا الحدود مع المكسيك، وسياسات الهجرة، والأمن القومي.
اشتعل الخلاف مؤخرا بين حاكم ولاية تكساس بعد رفضه لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وانضم 25 حاكم ولاية – ما يمثل نصف عدد الولايات الأميركية - لدعم حاكم تكساس فيما ينذر بحرب أهلية خاصة مع تدخل القوات الفيدرالية لإزالة الأسلاك الشائكة رغما عن إرادة الولاية.. فما أهمية تكساس الاقتصادية للولايات المتحدة؟
تكساس هي ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث الحجم والسكان. تجاوز عدد سكان ولاية تكساس مؤخرا 30 مليون نسمة، لتنضم بذلك إلى ولاية كاليفورنيا باعتبارها الولاية الأخرى الوحيدة التي وصلت إلى الثلاثينات. إنها واحدة من أهم المواقع لاقتصاد البلاد وسوق العمل والصناعات الرئيسية.
تكساس هي أيضا حجر الزاوية في السياسة الأميركية. ويمنحها نطاقها وعدد سكانها نفوذا كبيرا في المشهد السياسي. ومع ذلك، بغض النظر عمن سيتولى منصبه، تظل تكساس وفية لأصولها وأصيلة كما كانت دائما. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الناس ينتقلون إلى تكساس بأعداد كبيرة.
القوة الاقتصادية
قد تكون سمعت عبارة «كل شيء أكبر في تكساس». حسنا، هذا صحيح بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد. علاوة على ذلك، فإن الاقتصاد متنوع بشكل ملحوظ. في حين أن الصناعات البتروكيماوية وتربية الماشية والصناعات التابعة لها هائلة، إلا أن هناك العديد من الصناعات القوية في الولاية.
الزراعة والهندسة والتكنولوجيا والخدمات العسكرية والفضاء كلها مزدهرة وكانت كذلك لبعض الوقت. ناهيك عن صناعة الموسيقى. دون علم الكثيرين، تتمتع تكساس بأهم مشهد موسيقي في البلاد. وتعتبر أوستن عاصمة الموسيقى الحية في العالم.
لو كانت تكساس دولة، لكانت في المرتبة التاسعة في قائمة أكبر الاقتصادات. وهذا يجعلها متقدمة على دول مهمة مثل روسيا وإسبانيا وأستراليا والمكسيك.
كما أن تكساس هي موطن لثاني أكبر قوة عمل مدنية على هذا الكوكب (أكثر من 14 مليون شخص). وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لوضعها الاقتصادي. بالإضافة إلى العدد الهائل من الأشخاص، تتمتع تكساس أيضا ببنية تحتية ممتازة تلبي احتياجات الشركات الوطنية والدولية عن طريق البر والجو والبحر.
إجمالي الناتج المحلي
كما تحتل «تكساس»، من حيث الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني والصادرات في الولايات المتحدة. هناك عدة أسباب أخرى لقوتها الاقتصادية. على سبيل المثال، استثمرت ولاية تكساس بشكل كبير في التعليم، بما في ذلك تعليم القوى العاملة. لديها أكثر من 180 كلية وجامعة.
وتنتج تكساس ما يقل قليلا عن نصف نفط الولايات المتحدة، وحوالي ربع الغاز الطبيعي، وهي الولاية الرائدة في مجال طاقة الرياح والثانية في مجال الطاقة الشمسية. انتقلت العديد من الشركات الكبيرة إلى تكساس في السنوات الأخيرة، بما في ذلك «Dell»، و«تسلا»، و«هيوليت باكارد».
ولا يوجد في تكساس ضريبة دخل، مما يجعلها مكانا جذابا للموظفين والشركات. يمكن للشركات تقديم عروض مغرية لعمالها، مما يزيد من تحفيز الاقتصاد وتسريع نموه، والخبر السار بالنسبة لسكان تكساس هو أن هذه العوامل تبدو جاهزة للتحسن بشكل أكبر، مما يعزز مكانتها كموقع أساسي.
رائدة بخلق فرص العمل
معظم الناس يدركون الحوافز الضريبية للعمل في ولاية تكساس. إنها واحدة من 7 ولايات فقط يشعر فيها العمال بالقيمة الإجمالية لراتبهم. وعلى الرغم من أنها ليست فريدة من نوعها فيما يتعلق بضريبة الدخل، إلا أنها لاتزال تقود البلاد في خلق فرص العمل. إن ضريبة الشركات والدخل وحدها لا تؤثر بالضرورة على الجماهير.
كما يتمتع السكان المحليون بمستوى تعليمي عال، والصناعات المزدهرة تعني دخول المزيد من العمال الطموحين إلى الولاية يوميا. توفر تكساس الفرص لأولئك الذين يبحثون عن وظائف محلية ودولية.
لقد وفرت تكساس فرص عمل جديدة أكثر من أي ولاية أميركية أخرى خلال العام الماضي، مع أكثر من نصف مليون فرصة عمل جديدة. ويبلغ معدل خلق فرص العمل حوالي 4% سنويا، وهو أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ 2.7%.
ويبلغ معدل البطالة فيها 4.1%، مما يعني أن معظم القوى العاملة البالغ عددها 14 مليون شخص لديها وظيفة. منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، قادت ولاية تكساس البلاد في النمو السكاني. وطالما استمرت فرص العمل سيستمر تدفق العمال والأسر.
إنتاج الطاقة
تكساس هي مركز الطاقة في الولايات المتحدة. وكما ذكرنا سابقا، فهي المنطقة الرائدة في إنتاج النفط الخام والغاز في البلاد، حيث تمثل 42% من النفط الخام و27% من إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى البلاد. وتقوم تكساس أيضا بتكرير حوالي ثلث النفط في الولايات المتحدة سنويا.
ومن المثير للاهتمام أن طاقة الرياح تجاوزت توليد الطاقة النووية والطاقة التي تعمل بالفحم في تكساس خلال العقود القليلة الماضية. إنها أكبر منتج للطاقة في جميع الأقسام.
في حين أن تكساس تقود الطريق أيضا في استهلاك الطاقة، يتم استخدام الكثير من الوقود لتشغيل اقتصادها الصناعي. لذلك هذا ليس بالضرورة أمرا سيئا. تعد الولاية رائدة في عالم الطاقة المتجددة وهي موطن لبعض أكبر مزارع الرياح في العالم بأسره.
الفضاء
تكساس هي واحدة من أبرز الولايات في الولايات المتحدة في عالم الطيران. يعمل أكثر من 148000 شخص في تكساس بشكل مباشر في صناعات الطيران والفضاء، عبر 1400 منظمة. تحتل تكساس المرتبة الأولى في البلاد من حيث التوظيف في هذه الصناعات.
يوجد في تكساس 1450 مطارا (خاصا وعاما)، وهو عدد أكبر بكثير من أي ولاية أخرى. لإعطاء سياق هذا الرقم، تأتي ألاسكا في المرتبة الثانية في القائمة ب 549. وقد أدى تأثير صناعة الطيران في تكساس إلى أن تصبح الموقع الأكثر تفضيلا لأعمال الفضاء الجوي. منذ عام 2015، تم منح 52000 درجة علمية متعلقة بالطيران في تكساس.
تعد تكساس موطنا لمركز ليندون جونسون الفضائي التابع لناسا (هيوستن)، والذي كان بمنزلة مركز التحكم في المهمة لمهمات فضائية متعددة من الولايات المتحدة. تم تدريب باز ألدرين ونيل أرمسترونغ وإعدادهما لمهمة أبولو 11 في تكساس، وهو الآن موقع التدريب الأساسي لرواد الفضاء الأميركيين.
أدى هذا الارتباط التاريخي بالفضاء إلى قيام العديد من شركات الطيران والفضاء الكبرى بإنشاء مقراتها الرئيسية هناك. تعمل شركات لوكهيد مارتن، وخطوط ساوثويست الجوية، والخطوط الجوية الأميركية، وبوينغ جميعها انطلاقا من تكساس.
من المقرر أن تطلق شركة SpaceX التابعة لـ «إيلون ماسك»، موقع الإطلاق التجاري الأول في العالم في جنوب تكساس، مما يضمن مكانة تكساس كوجهة رائدة للفضاء في الحاضر والمستقبل.

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