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برنارد أرنو يزيح ماسك ويصبح الأغنى بالعالم!

1/29/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجح الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو في التفوق على نظيره الأميركي إيلون ماسك كأغنى رجل على مستوى العالم، وذلك على خلفية تغير القيمة السوقية للشركات التابعة لكل منهما خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وكشفت بيانات مؤشر «فوربس» لتتبع الثروات، ارتفاع ثروة أرنو وعائلته بمقدار 23.6 مليار دولار إلى 207.8 مليارات دولار، بعدما أنهى سهم مجموعة «إل في إم إتش» المتخصصة في المنتجات الفخمة تعاملات الجمعة مرتفعا بأكثر من 13% بفضل نتائج أعمالها القوية.
وبلغت ثروة ماسك 204.5 مليارات دولار في نهاية الأسبوع الماضي، بعد انخفاضها 18 مليار دولار في نهاية تعاملات الخميس، نتيجة الانخفاض الحاد لسهم صانعة السيارات الكهربائية «تسلا» بعد تحذير الملياردير الأميركي من تباطؤ مبيعات الشركة خلال العام الحالي.
لكن مؤشر «بلومبيرغ» لتتبع الثروات ما زال يظهر احتفاظ «ماسك» بمكانته كأغنى رجل في العالم بثروة بلغت 199 مليار دولار، بينما احتل أرنو المرتبة الثالثة بعد جيف بيزوس مؤسس «أمازون».
وبلغت القيمة السوقية لـ «إل في إم إتش» 388.8 مليار دولار الجمعة الماضي، في حين بلغت القيمة السوقية لـ «تسلا» 586.14 مليار دولار حسب تقديرات مجلة «فوربس».

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