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الدخيل رساميل تواصل رقمنة عملياتها لمساعدة المستثمرين على اقتناص أفضل الفرص

1/29/2024 11:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رباب الجوهري
عقدت شركة رساميل للاستثمار الملتقى السنوي السابع تحت شعار «من التحديات إلى الفرص»، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بقطاع الاستثمار ومسؤولي الشركات والمنصات الاستثمارية وغيرها من القطاعات في فندق الفورسيزونز، حيث استعرض مسؤولو الشركة أبرز التطلعات الاستثمارية في الكويت والمنطقة والأسواق العالمية الكبرى.
وشهد الملتقى إقامة العديد من الحلقات النقاشية حول العديد من التحديات والفرص التي توفرها الشركات الكويتية واستثمارات رجال الأعمال الكويتيين في التكنولوجيا، فضلا عن تطلعات القطاع العقاري على مستوى العالم للعام 2024.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في شركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل، إن الشركة تحرص على إقامة الملتقى السنوي الخاص بها، من أجل اطلاع جميع المتعاملين معها على أبرز التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، فضلا عن استعراض أبرز خدمات ومنتجات «رساميل للاستثمار» المتنوعة والتي تلبي جميع الاحتياجات على اختلاف تطلعاتهم المختلفة.
وأضاف الدخيل أن العالم يشهد في الوقت الحالي العديد من التحديات على المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى الترقب للخطوات المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالنسبة لأسعار الفائدة والتي تؤثر على النشاط الاقتصادي حول العالم.
وذكر أن العالم أجمع يعمل على خفض حدة التضخم الحادثة حاليا، مشيرا إلى التأثير الكبير للأحداث التي تجري في البحر الأحمر على موضوع تدفق السلع والبضائع حول العالم، وكشف عن أن «رساميل للاستثمار» تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحرص على رقمنة عملياتها، وهو ما يظهر من خلال إطلاق تطبيق «myRasameel» بحلة جديدة تساعد المستثمرين في محافظ الشركة على اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية على مدار الساعة، وتحقيق أفضل العوائد على استثماراتهم المتنوعة.
وكشف عن أن التطبيق «myRasameel» واشار الى انه يساعد المستخدمين على تنفيذ قراراتهم الاستثمارية والحصول على أفضل الاستشارات من قبل فريق عمل «رساميل» صاحب الخبرة الكبيرة في قطاع الاستثمار في يعمل في دولة الكويت وحول العالم.
وذكــــر أن «رساميـــل» ستواصل الاستثمار في التكنولوجيا من أجل تعزيز مكانتها الرائدة بين أوساط المستثمرين ومجمتع رواد الاعمال الذي يشهد تطورات كبيرة خلال الآونة الاخيرة.
وشكر الدخيل الجميع على حضور الملتقى، مبينا أن «رساميل للاستثمار» ستواصل تقديم خبراتها الواسعة واطلاع جميع المستثمرين على التطورات العالمية، سعيا منها لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على تحقيق أفضل العوائد المجزية لعملائها ولمجتمع الاعمال.

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