12 مراجعة لأوزان البورصة في 2024 وتوقعات بتدفقات أجنبية كبيرة



مع استمرار تحسن أداء السوق.. توقعات بزيادة أعداد الشركات المنضمة إلى المؤشرات مليار دولار تدفقات أجنبية استقبلتها البورصة العام الماضي من المؤشرات العالمية

شريف حمديتترقب بورصة الكويت تدفقات أجنبية كبيرة نتيجة المراجعات السنوية للأوزان التي ستنفذها 3 مؤشرات عالمية خلال 2024، إذ كشفت قائمة مراجعة المؤشرات العالمية مورغان ستانلي (MSCI) وفوتسي راسل (FTSE) وستاندرد آند بورز (S&P) لبورصة الكويت تنفيذ 12 مراجعة خلال العام الحالي وبواقع 4 مراجعات لكل مؤشر على حدة، حيث يبدأ تنفيذ هذه المراجعات في 29 فبراير وتنتهي في 22 ديسمبر المقبلين.وتظهر قائمة المراجعة السنوية أن مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) سينفذ مراجعة للأسهم الكويتية خلال أشهر فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر، فيما سينفذ مؤشر فوتسي راسل مراجعة خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، فيما سيقوم مؤشر «ستاندرد آند بورز» بتنفيذ المراجعة في أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، حيث تتم هذه المراجعات بهدف إعادة أوزان الأسهم الكويتية حسب أداء هذه الأسهم، وخلال جلسات التنفيذ تتم عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية، وهو ما يترتب عليه استقبال تدفقات أجنبية في الجلسات المتزامنة مع هذه المواعيد.وكانت «الأنباء» قد نشرت تقريرا مفصلا عن حجم التدفقات الأجنبية التي استقبلتها البورصة الكويتية العام الماضي والتي تجاوزت مليار دولار بواقع 561 مليون دولار من مراجعات MSCI و432 مليون دولار من مراجعات FTSE فضلا عن S&P.وساهمت تلك التدفقات الأجنبية في تحسين سيولة البورصة وزيادة جاذبية سوق رأس المال وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين وتشجيع مشاركة المستثمرين، ولتؤكد البورصة استمرارها في تحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية.وتشير التوقعات إلى زيادة أعداد الشركات الكويتية المنضمة لمكونات هذه المؤشرات في ظل الطفرة التي تشهدها بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، حيث استهلت بورصة الكويت عام 2024 بنشاط إيجابي لافت على مستوى جميع المؤشرات والمتغيرات وخاصة القيمة السوقية التي تلامس مكاسبها 3 مليارات دينار من خلال التوسع في عمليات شراء الكثير من الأسهم سواء المدرجة بالسوق الأول أو المدرجة بالسوق الرئيسي.كما قفزت المؤشرات بشكل لافت من بداية 2024، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول 7.2%، وهي النسبة ذاتها لمؤشر السوق الرئيسي وكذلك المؤشر العام للسوق، وهو ما تجلى من خلال الزيادة الملحوظة على مستوى السيولة المتدفقة يوميا للسوق والتي شهدت ارتفاعا ليصل المعدل اليومي إلى 66 مليون دينار منذ بداية 2024 مقارنة بـ 43 مليون دينار في عام 2023.ويتم استقبال التدفقات الأجنبية خلال جلسات التنفيذ المبينة بالجدول، حيث تتم عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية، وهو ما يترتب عليه استقبال تدفقات أجنبية كبيرة في الجلسات المتزامنة مع هذه المواعيد.وانضمت بورصة الكويت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2020 بعد خطوة الانضمام لمؤشر «فوتسي راسل» خلال سبتمبر من عام 2018، ثم تبعتها الترقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز» قبل نهاية 2018، وهذه الترقيات جاءت بعد جهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة على مدار سنوات.وتتمتع بورصة الكويت منذ انضمامها الى المؤشرات العالمية بالعديد من المزايا، أبرزها تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية، وزيادة جاذبية سوق رأس المال، وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين فيه مع زيادة ثقتهم، فضلا عن قدرة السوق على جذب تدفقات أجنبية وزيادة السيولة، ومواكبة تطور الأسواق العالمية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، بالإضافة إلى استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق باعتبار ذلك من متطلبات البقاء في تلك المؤشرات.من جهة أخرى، تباين أداء سوق الأسهم امس من خلال تراجع أداء مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بتراجعه 34.9 نقطة ليصل إلى 8014 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% بإضافة 3.3 نقاط ليصل إلى 5968 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% بتراجعه 24.3 نقطة ليصل إلى 7307 نقاط.