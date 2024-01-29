10 4 مليارات دينار تمويلات البنوك لواردات الكويت في 2023



الدولار يستحوذ على 85% من التمويلات بـ 8.8 مليارات دينار.. يليه اليورو بـ 456.5 مليوناً 141.7 مليون دينار تمويلات بالريال السعودي بزيادة 60%.. و187.7 مليون دينار بالدرهم الإماراتي

علي إبراهيمكشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن متوسط المبالغ التي قدمتها البنوك الكويتية بالعملات الأجنبية لتمويل واردات الكويت يوميا يصل إلى 28.5 مليون دينار، إذ كشفت البيانات أن إجمالي المبالغ التي قدمتها البنوك الكويتية لتمويل واردات البلاد من الخارج ارتفع بأكثر من ملياري دينار خلال 2023، إذ ارتفعت بنسبة 24.2% إلى 10.42 مليارات دينار، مقارنة مع 8.39 مليارات دينار في 2022.وأظهرت البيانات أن شهر مايو الماضي سجل أعلى حجم تمويل للواردات خلال 2023 بما قيمته 1.8 مليار دينار، يليه شهر مارس بـ 1.1 مليار دينار ثم شهر أبريل بـ 1.03 مليار دينار.وبينت أن تمويل الواردات بالدولار الأميركي استحوذ على 85% من التمويلات بما قيمته 8.8 مليارات دينار في 2023، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفع بنسبة 25.35% بما قيمته 1.78 مليار دينار مقارنة مع حجم تمويلات بالدولار بلغت 7.05 مليارات دينار في 2022، وسجل شهر مارس الماضي أعلى قيمة تمويلات دولارية بلغت قيمتها نحو 932 مليون دينار، يليه شهر أبريل بـ 928 مليون دينار ثم شهر سبتمبر بـ 794 مليون دولار يليه شهر يناير بـ 731 مليون دولار.اليورواستحوذ اليورو على 4.4% من إجمالي تمويلات الواردات خلال 2023، ليبلغ نحو 456.5 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد تراجعت التمويلات باليورو بنسبة 0.95% بما قيمته 4.4 ملايين دينار مقارنة مع 460.9 مليون دينار في 2022، وسجل شهر مايو الماضي اعلى حجم تمويل واردات باليور بما قيمته 61.4 مليون دينار يليه شهر يناير بـ 45.9 مليون دينار ثم شهر ديسمبر بنحو 43 مليون دينار، يليه شهر يونيو بـ 40.7 مليون دينار.الجنيه الإسترلينيواستحوذ الجنيه الاسترليني على 0.45% من إجمالي تمويلات الواردات في 2023 بما قيمته 46.3 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت تمويلات الواردات بالاسترليني بنحو 8% بما قيمته 3.4 ملايين دينار مقارنة مع 42.9 مليون دينار في 2022، وسجل شهر سبتمبر الماضي أعلى معدل تمويل واردات بالجنيه الاسترليني بما قيمته 6.7 ملايين دينار، يليه شهر مايو بـ 5.3 ملايين دينار، ثم شهر ديسمبر بـ 4.7 ملايين دينار، يليه شهر يونيو بـ 4.1 ملايين دينار.الين اليابانيواستحوذ الين الياباني على 0.47% من إجمالي تمويلات الواردات بالكويت في 2023 بواقع 49.5 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد شهدت التمويلات بتلك العملة ارتفاعا بنسبة 24% بما قيمته 9.6 ملايين دينار مقارنة مع 39.9 مليون دينار في 2022، وبلغ أعلى حجم للتمويلات بالين الياباني في مارس الماضي بما قيمته 11.7 مليون دينار يليه شهر مايو بـ 5.9 ملايين دينار، ثم شهر يونيو بـ 4.5 ملايين دينار، يليه شهر يوليو بـ 4 ملايين دينار.الفرنك السويسريبلغ حجم التمويلات المقدمة من البنوك المحلية بالفرنك السويسري خلال 2023 نحو 10 ملايين دينار بتراجع 51.45% على أساس سنوي، إذ بلغت قيمة تلك التمويلات في 2022 نحو 20.6 ملايين دينار، ويظهر الوزن النسبي للتمويلات بتلك العملة استحواذها على 0.09% من إجمالي التمويلات، وسجل شهر مايو الماضي أعلى حجم تمويلات بالفرنك السويسري بما قيمته 2.4 مليون دينار يليه شهر أبريل بتمويلات بلغت قيمتها 1.9 مليون دينار.الريال السعوديهذا، وقد ارتفع تمويل الواردات بالريال السعودي خلال 2023 بنسبة 72.45% بما قيمته 59.5 مليون دينار ليبلغ نحو 141.7 مليون دينار مقارنة مع 82.2 مليون دينار في 2022، ويستحوذ الريال السعودي على نحو 1.35% من إجمالي تمويلات الواردات بالكويت، وسجل شهر مايو الماضي أعلى حجم تمويل واردات بالريال السعودية بما قيمته 18.8 مليون دينار، يليه شهر شهر أغسطس بـ 17.2 مليون دينار، ثم شهر مارس بـ 16.1 مليون دينار.الدرهم الإماراتيواستحوذ الدرهم الإماراتي على 1.8% من إجمالي تمويلات الواردات بالكويت خلال 2023 بما قيمته 187.7 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت التمويلات بالدرهم بنسبة 15.4% بما قيمته 25.1 مليون دينار قياسا إلى 162.6 مليون دينار حجم التمويلات في 2022، وسجل شهر مايو الماضي أعلى حجم تمويل واردات بالدرهم بما قيمته 25 مليون دينار، يليه شهر أكتوبر بـ 19.1 مليون دينار ثم يوليو بـ 18.4 مليون دينار، يليه مارس بـ 17.3 مليون دينار.بقية العملاتوسيطرت بقية العملات الأجنبية التي تم استخدامها في تمويل الواردات على 6.5% من إجمالي التمويلات خلال 2023 بما قيمته 679 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت تلك التمويلات بنسبة 30% بما قيمته 156.1 مليون دينار مقارنة مع 522.9 مليون دينار في 2022، وسجل شهر مارس الماضي أعلى معدل تمويلات بالعملات الأخرى إذ وصلت إلى 85.1 مليون دينار، يليه شهر ديسمبر بـ 68.3 مليون دينار ثم شهر مايو بـ 64.7 مليون دينار.