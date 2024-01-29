الخليج يطلق مبادرة الاستدامة البيئية خطوة نحو التغيير



أحمد الأمير: نستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام ونجحنا بتفعيل الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة بتعزيز الشراكة بين قطاعات الدولة

المبادرة جمعت القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات التعاونية على تحقيق هدف واحد نعتزم توزيع 100 ألف كيس قابلة لإعادة الاستخدام على مساهمي الجمعيات المشاركة



أطلق بنك الخليج أمس مبادرة الاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير»، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة و5 جمعيات تعاونية كمرحلة أولى، وهي «الضاحية والمنصورية» و«الشامية والشويخ» و«الروضة وحولي» و«كيفان» و«مشرف».

وأقيم حفل إطلاق المبادرة أمس بحضور رئيس مجلس إدارة البنك جاسم مصطفى بودي وعدد كبير من مسؤولي الادارة التنفيذية في البنك، إلى جانب رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في مجلس الأمة النائب. د. حمد المطر، وممثل الهيئة العامة للبيئة م. عبدالله العتيبي، إلى جانب رؤساء ومسؤولي الجمعيات التعاونية المشاركة في المبادرة.

وفي كلمته خلال حفل إطلاق المبادرة، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية أحمد الأمير: «يسعدنا في بنك الخليج ومن خلال مبادرة (خطوة نحو التغيير) أن نعلن عن نجاحنا في تحقيق الهدف رقم 17، من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ من خلال الشراكة بين جميع قطاعات الدولة، القطاعين العام والخاص وجمعيات النفع العام، ونأمل في المستقبل القريب أن تنجح تلك الشراكة في خروج قرارات حكومية وقوانين تدعم وتعزز جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني في حماية بيئة الكويت من خلال تقليص استخدام البلاستيك».

وأضاف: تأتي المبادرة انطلاقا من استراتيجية بنك الخليج لعام 2025، والتي تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وكذلك لمواكبة الاستراتيجية البيئية للدولة التي أطلقتها ضمن رؤية «كويت جديدة 2035»، بالإضافة إلى التشريعات المعنية بالبيئة وقوانين حماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وخفض نسب التلوث والحفاظ على سلامة البيئة وإعادة تأهيل منظوماتها وحماية التنوع البيولوجي وتحسين كفاءة إدارة النفايات وتوظيف الطاقات المتجددة وبناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال العمل البيئي.

وأشار إلى أن البنك يقوم بدور بارز في ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية في المجتمع، من خلال إطلاق العديد من المبادرات النوعية والمنتقاة، ولقناعتنا بأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وجدنا من المناسب إطلاق هذه المبادرة مع عدد محدود من كبرى الجمعيات في الكويت، حيث يتم توزيع نحو 100 ألف من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتوزيعها على المساهمين، لتكون خطوة أولى نحو تغيير النهج والثقافة، لتصبح جزءا أساسيا من سلوكهم اليومي.

لفت الأمير إلى أن جهود البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل البنك وخارجه، توجت بإصدارنا التقرير السنوي الثالث للاستدامة، والذي تضمن إنجازات لافتة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما أطلق البنك إستراتيجيته 2024/2030 الخاصة بالـ ESG، والتي تمثل الإطار الأساسي لعملنا بشأن الاستدامة خلال المرحلة المقبلة، كما شكل لجنة للاستدامة على أعلى مستوى في البنك برئاسة عضو مجلس الإدارة ريم الصالح للإشراف على تنفيذ برامج الاستدامة، فضلا عن إعداد تدريب عالي المستوى للقيادات العليا في البنك لتصبح الاستدامة محورا رئيسيا في جميع عمليات وخدمات البنك.

واختتم الأمير بالقول: «لا يفوتني في هذه المناسبة توجيه الشكر إلى هيئة البيئة ولجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة والجمعيات التعاونية المشاركة في المبادرة، كما أود أن أطلق رسالة في نهاية كلمتي مفادها بيئة الكويت أمانة يجب أن نتكاتف جميعا للحفاظ عليها».

من جانبهم، توجه رؤساء ومسؤولو الجمعيات التعاونية المشاركون في المؤتمر الصحافي بالشكر إلى بنك الخليج لإطلاق هذه المبادرة المتميزة، مشيدين بأهدافها المتمثلة في تغيير ثقافة المجتمع نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة استخدامها.

يذكر أن بنك الخليج ممثلا في رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي وأحمد الأمير قد قاما بتكريم الجهات المشاركة في المبادرة.

وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على جميع المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.حمد المطر: شكراً بنك الخليجقال رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في مجلس الأمة النائب. د.حمد المطر إن الكويت تفتقر لمثل هذه المبادرات الطموحة، فشكرا بنك الخليج على هذه المبادرة، ومن الواضح أن القائمين على هذه المبادرة يعلمون تماما أهمية البيئة وكيفية الوصول إلى المجتمع.وأضاف أن اللجنة البيئية تقوم حاليا على إعداد قانون يلزم الجهات الحكومية لاسيما البلدية باستخدام أكياس صديقة للبيئة، وثم سيتم رفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته بصفة الاستعجال، مبينا أن أضرار الأكياس البلاستيكية كبيرة على البيئة، خصوصا أن الكويت مساحتها صغيرة والضرر البيئي الواقع عليها كبير، نتيجة الاستخدام الهائل للأكياس البلاستيكية.وتابع: سعدت وتشرفت بحضور هذه الفعالية، وسعدت بالربط المحترف مع أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس أن بنك الخليج يواكب التوجهات العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة، وندعو كافة البنوك وجميع الشركات أن تكون لها مبادرات على هذا المستوي، مستدركا بقوله: هذه عدوى حسنة نتمنى أن تصل إلى باقي شركات القطاع الخاص.«هيئة البيئة»: مبادرة متميزة ودور ريادي لبنك الخليجعبر ممثل الهيئة العامة للبيئة م.عبدالله العتيبي عن شكره إلى بنك الخليج لدوره الريادي في القطاع الخاص من خلال المبادرة المتميزة للاستدامة البيئية «خطوة نحو التغيير»، وحرصهم على التعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المبادرة.وقال العتيبي في تصريح صحافي على هامش الحفل إن الشعب الكويتي يمتلك حسا بيئيا عاليا، وبالتالي العمل على تغيير ثقافة المجتمع نحو استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام ليس صعبا، متي ما توافرت الظروف المناسبة.وأضاف: نتمنى من كافة البنوك وشركات القطاع الخاص أن تحذو حذو بنك الخليج في إطلاق مبادرات نوعية لحماية البيئة، مشيرا إلى أن المرادم تئن من كميات البلاستيك الكبيرة المستخدمة والحد منها بات ضرورة ملحة.وأشار إلى أن الهيئة تقوم بدور حيوي في حماية البيئة سواء من خلال دورها التوعوي أو دورها الرقابي في رصد المخالفات، حيث نقوم بتنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية متنوعة للمجتمع.موظفو البنك سفراء للمبادرةفي إطار حرصه على ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع داخل البنك وخارجه، حرص بنك الخليج على إطلاق المبادرة داخل البنك لتوعية موظفيه بأهمية التحول نحو الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وحثهم على أن يكونوا سفراء للمبادرة داخل المجتمع.تطبيق المبادرة في «الضاحية والمنصورية» 5 فبراير المقبلأعلن أحمد الأمير أن بداية التطبيق الفعلي لمبادرة خطوة نحو التغيير ستكون من جمعية «الضاحية والمنصورية» في 5 فبراير المقبل، وتتواصل فعاليات المبادرة على مدى أسبوع، تشمل خدمات مميزة لمستخدمي الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام داخل الجمعيات، منها خدمة «فاست تراك»، وتواكب المبادرة حملة توعوية في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات بشوارع المنطقة التي تقع بها الجمعية على مدى أسبوع لكل منها، إضافة إلى تنظيم مسابقات تحفيزية للجمهور.أضرار البلاستيك على البيئةيستخرج فريق الغوص الكويتي أسبوعيا نحو 10 أطنان من مخلفات البلاستيك في سواحل شمال وجنوب الكويت والجزر الكويتية، كما أن نحو مليون طائر بحري يموت سنويا حول العالم من أكل البلاستيك، وأن بعض أجزاء البلاستيك تحتاج إلى 500 سنة كي تتحل وفقا لما تشير له التقارير الدولية.