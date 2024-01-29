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الكويتية راع رئيسي لمعرض جدة للسياحة والسفر

1/29/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر كراع رئيسي للمعرض والمقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي عقد بالفترة بين 28 و30 يناير الجاري، حيث شهد جناح الخطوط الجوية الكويتية مشاركة ناجحة في المعرض من خلال إبراز دوره كناقل وطني متميز في المنطقة وتسليط الضوء على تاريخه المليء بالإنجازات والحقبات المشهودة منذ عام 1954، إضافة إلى زيارة القنصل العام والمندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد سعود المطيري، والوفد المرافق له.
وفي هذا الشأن، قال مدير أعلى بلد المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين فيصل الظفيري: «يسر الخطوط الجوية الكويتية المشاركة في أحد أهم المعارض الدولية الضخمة المقامة في المنطقة والذي يختص بقطاع السياحة والسفر، وهو معرض جدة الدولي والذي يجمع تحت قبته عددا كبيرا من شركات السياحة العالمية وشركات الطيران المعروفة، حيث تأتي المشاركة اليوم ضمن حرص الخطوط الجوية الكويتية على ضرورة التواجد في هذا المعرض للتعرف عن كثب على أحدث ما توصل إليه عالم السياحة والسفر والضيافة من تكنولوجيا متقدمة وتقنيات سواء من نظام ترفيهي أو خدمات مريحة إضافة إلى الاطلاع على آخر المشاريع والخطط المستقبلية الخاصة بعالم الطيران».
وأضاف: «إن مشاركة الخطوط الجوية الكويتية أتاحت لها الفرصة لعرض خدماتها وما وصلت إليه من تطوير في أسطولها وخصوصا خدمات الركاب الجديدة التي تسعى الكويتية جاهدة إلى تطويرها وتحسينها بشكل مستمر بما يتناسب مع تطلعات عملائها الكرام، وبما يتواكب مع أحدث ما يقدمه قطاع النقل الجوي من معايير عالمية تلبي احتياجاتهم».
وتقدم الظفيري بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على معرض جدة الدولي ولجهودهم الحثيثة وتعاونهم الملموس في إنجاح هذا المعرض والخروج به بالشكل الذي يتناسب مع الشركات المشاركة، متمنيا لهم كامل التوفيق والسداد في المعارض المقبلة.

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