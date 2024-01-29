Tuesday, 30 January 2024 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوبيان يعقد شراكة جديدة مع Snowdrop

1/29/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك بوبيان عن شراكة جديدة مع Snowdrop الشركة المتخصصة في إثراء بيانات التحويلات والمدفوعات المالية، تتيح لعملائه عند استخدامهم تطبيق البنك التعرف بسهولة وبشكل مفصل على قائمة المدفوعات والتحويلات المالية وذلك تعزيزا لتجربة عملائه الرقمية المصرفية وتلبية احتياجاتهم بطريقة أسهل.
وبهذه المناسبة، قال مدير أول تطوير المنتجات الرقمية عبدالعزيز الوزان: مع تسارع وتيرة المعاملات اليومية الرقمية فإن ثمة حاجة ملحة لطرح المزيد من الخدمات والمنتجات التي يحتاج إليها عملاؤنا والتي تواكب وتيرة بوبيان الرقمية بما يتماشى مع تطلعاتهم وتمنحهم الراحة والسهولة والسرعة.
وأضاف أن الشراكة مع Snowdrop تأتي لتعزز هذا التوجه، والتي من خلالها سيتمكن عملاء بوبيان مستخدمو التطبيق من استعراض سجل مفصل بمدفوعاتهم اليومية ومعلومات إضافية تتعلق بمشترياتهم وأماكن التسوق.
وأوضح: كثير منا يواجه مشكلة عدم وضوح بيانات قائمة مدفوعاته اليومية وغير المفصلة، كذلك عدم تذكر لأي جهة أو بأي مكان تم دفع هذا المبلغ وغيرها من التفاصيل التي يصعب تذكرها، لكن مع هذه الخدمة سيحصل العميل على شرح كامل لكل عملية دفع قام بها. وذكر: بجانب هذا، عند استعراض أي معاملة دفع أو شراء قام بها العميل، سيظهر بوضوح اسم الجهة وعلامتها التجارية، كونها وسيلة سهلة ومعروفة لدى الجميع للتعرف بشكل أسرع وأفضل على هذه الجهة، بجانب الموقع الجغرافي الذي تمت فيه المعاملة وعرضه وإظهاره على موقع الخرائط Google Maps أوApple Maps، بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني ورقم الهاتف لتكون بمنزلة تجربة تصفح كاملة لعملية دفع واحدة بكل سهولة وبأسرع وقت.
وأشار الوزان إلى أنه تمت إضافة مزايا أخرى لهذه الخدمة تجعلها أكثر تميزا من بينها إظهار وحساب مجموع المبلغ الذي تم دفعه أو تحويله لهذه الجهة أو مستفيد شخصي خلال فترة 12 شهرا، وهو ما يمنح العميل فرصة للتعرف على نفقاته الشخصية لاسيما اليومية منها.
وبين أن هذه الخدمة بمزاياها التصفحية ليست مقتصرة على عمليات الدفع أو الشراء التي تتم في الكويت بل تشمل جميع العمليات التي تتم في الخارج أيضا، مشيرا إلى أن Snowdrop تعتبر شريكا ومقدما لهذه الخدمة للعديد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Snowdrop Solutions كين هارت عن سعادته بالشراكة مع بوبيان البنك الرائد في الحلول التقنية، موضحا «أن هذا التعاون إنما يؤكد التزامنا بضرورة تعزيز التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية رقمية واستثنائية تلبي احتياجات عميل بوبيان بصورة أسهل وأسرع».
وأضاف أنه ومن خلال خبرة Snowdrop في مجال إثراء البيانات، نقدم لعملاء بوبيان من مستخدمي التطبيق إمكانية التعرف بسهولة وبشكل مفصل على قائمة لمدفوعاتهم وتحويلاتهم المالية برؤية واضحة لضمان متابعة وإدارة معاملاتهم اليومية بكل شفافية وسهولة.
وقال الوزان إن تطبيق بوبيان لم يعد مجرد تطبيق للخدمات المالية والمصرفية بل أصبح وسيلة مهمة للتحكم في المصروفات والنفقات اليومية والشهرية ومتابعتها بصورة دقيقة ولفترات زمنية طويلة، مما يجعل التعرف على مجرياتها أسهل، وذلك من خلال ما نطرحه من حلول مصرفية ومالية لنكون دوما الأقرب إلى العملاء وأن نستحق بالفعل أن نكون (أسلوب حياة).
وأكد أن بوبيان له السبق دائما في تمييز عملائه بتقديم العديد من الخدمات والمنتجات التي تطرح لأول مرة في الكويت وفي نفس الوقت ترضي طموحاتهم، خاصة في ظل تغير الكثير من نواحي الحياة اليومية التي باتت تعتمد على السرعة والسهولة بشكل أكبر.

MENAFN29012024000130011022ID1107783800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث