المتحدة لإدارة المرافق توقع عقد تشغيل وصيانة مرافق طيران الجزيرة



أحمد الكندري: «UFM» ستقدم مستويات تشغيل وخدمة وصيانة عالية للحفاظ على الممتلكات والأصول

إبراهيم عبداللطيف: العقد يعتبر الانطلاقة الحقيقية للشركة للتوسع والانتشار في أسواق الشرق الأوسط ناصر فهد العبيد: نتطلع لعلاقة متميزة وشراكة مثمرة في إدارة كل المرافق التابعة لطيران «الجزيرة»



تتويجاً لجهودها الحثيثة ورؤيتها الاستراتيجية الطموحة، نجحت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) في توقيع عقد تشغيل وصيانة المرافق مع شركة طيران الجزيرة، والتي تشمل مباني شركة طيران الجزيرة بما فيها مبنى الركاب T5.

حضر حفل توقيع العقد كل من أحمد الكندري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، وإبراهيم عبد اللطيف المدير التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، وناصر العبيد الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب طيران الجزيرة (T5).

نجاحات استثنائية

وبهذه المناسبة، قال أحمد الكندري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، أن توقيع عقد إدارة وتشغيل مرافق شركة طيران الجزيرة يعتبر تتويجا للنجاحات الاستثنائية التي حققتها الشركة على مدار السنوات الماضية، لتؤكد من جديد مكانتها التشغيلية الرائدة والمرموقة كواحدة من أفضل مقدمي خدمات إدارة المرافق والمنشآت في دولة الكويت ومنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقال الكندري انه من خلال هذا العقد ستقوم المتحدة لإدارة المرافق بتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة تدريبا عاليا لتشغيل وصيانة كافة مرافق طيران الجزيرة، وتقديم تجربة عالمية المستوى في إدارة المرافق من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومسؤولة بيئيا وتنظيميا، والحفاظ على كافة المرافق التابعة للشركة.

واختتم حديثه قائلا: «تعتبر خدمات التشغيل والصيانة الموجودة لدى الشركة المتحدة لإدارة المرافق الحل الشامل في مجال إدارة المرافق عبر توفير قاعدة عمل تتسم بالمرونة والشمولية والتكامل، وستقدم الشركة مستويات عالية في الأداء وعلى نحو يواكب ما تشهده أغلب مطارات العالم من مشاريع تطويرية تهدف في النهاية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والناقلات الجوية وتنمية مواردها وإيراداتها المالية».

مواكبة النمو المتسارع

من جانبه، قال إبراهيم عبد اللطيف المدير التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) إن توقيع العقد مع شركة طيران الجزيرة يعبر عن الثقة المتبادلة بين الجانبين، حيث ستقوم الشركة بتوفير كافة الخدمات الخاصة بإدارة المرافق، والتي تسهم بشكل كبير في تمكين مبنى طيران الجزيرة من مواكبة وتيرة النمو المتسارع التي تشهدها صناعة الطيران في الكويت والمنطقة، وتحسين الخدمات وأداء المرافق والأنظمة لتحقيق أعلى قدر من السلامة والأمن للمسافرين والكفاءة والفعالية في إدارة المرافق.

وأوضح عبد اللطيف أن عقد شركة طيران الجزيرة يعتبر الانطلاقة الحقيقية للشركة المتحدة لإدارة المرافق في تقديم خدمات الصيانة والتشغيل لمباني الركاب والمرافق التي تخدم مجال الطيران والانتشار بصورة أكبر في الكويت والشرق الأوسط في هذا المجال، ولتبرز الشركة قدرتها الإبداعية في تقديم الدعم والتواجد المستمر والفعال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

شراكة مثمرة

وتهدف طيران الجزيرة تعزيز تجربة المسافرين عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 الذي تمتلكه وتديره بالكامل، وجعل هذه التجربة أكثر سرعة وسلاسة لهم، إذ يشمل المبنى اليوم بعد آخر تحديثات تمت فيه على 24 كاونتر لتسجيل الحقائب، وخمس بوابات لصعود الطائرة، وقاعة ترانزيت مجهزة بالكامل بمطاعم ومقاه، وسوق حرة، ومحلات أخرى، علاوة عن مختلف مكاتب مزودي الخدمات التي تضمن راحة جميع المسافرين.

وتتوافر كذلك مواقف سيارات تسع لـ350 سيارة في مبنى يربط المسافرين بمبنى T5 عبر جسر يسهل العبور ونقل الأمتعة، خاصة خلال أشهر الصيف. وتم تسهيل الإجراءات الأمنية إلى إجراء واحد فقط عند المغادرة، لتمكين المسافرين من الاسترخاء حتى موعد صعود الطائرة.

من جهته، قال ناصر العبيد الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب شركة طيران الجزيرة (T5): «إن مبنى ركاب طيران الجزيرة T5 قد خدم قرابة 4 ملايين راكب في السنة الماضية، ونطمح الى زيادة الخدمة لمسافرينا الكرام، وما نطمح له هو توفير تجربة سفر سلسة ومريحة وآمنة لجمهور المسافرين.

ونتيجة لتلك الاهداف المرتبطة برفع مستوى الخدمة، فإنه لمن دواعي سرورنا أن يتم توقيع عقد الشراكة مع الشركة المتحدة لإدارة المرافق، الشركة العريقة والرائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة والتي تأسست في الكويت قبل أكثر من 15 سنة لتقديم خدمات الصيانة.

وباعتبارنا شركة طيران وطنية كويتية، فإننا نسعى جاهدين إلى الدخول في شراكة مع الشركات المحلية الأخرى والمساهمة في اقتصاد الدولة».