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العقارات المتحدة تبدأ المرحلة الأولى لتسليم وحدات أبراج حصة السكنية

1/29/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خطوة تؤكد التزامها بتسليم المشاريع التطويرية الكبرى وفق الجدول الزمني المحدد، بدأت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى كبرى الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمرحلة الأولى من إجراءات تسليم الوحدات السكنية في «أبراج حصة» ضمن مشروع ضاحيـــة حصـــة لمستحقيهــا.
ويأتي ذلك بعد إنجاز مرحلة البنية التحتية لشبكات خدمات المياه والصرف الصحي والانتهاء من إيصال التيار الكهربائي الدائم إلى محطة الكهرباء الرئيسة لضاحية حصة المبارك بشكل تام. وعليه، تعمل شركة العقارات المتحدة على إنهاء الإجراءات اللازمة لإيصال التيار إلى مشروع «أبراج حصة» والتي من المتوقع إتمامها خلال شهر يناير 2024.
وتتمثل المرحلة الأولى في استقبال جميع ملاك الوحدات السكنية في «أبراج حصة» في المشروع لمعاينة وتقييم وحداتهم والحصول على الموافقات من قبلهم قبل البدء بعملية التسليم النهائية. وذلك حرصا من شركة العقارات المتحدة على تقديم فرصة السكن في مشروع متكامل ينسجم مع أرقى أساليب الحياة العصرية للعملاء.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الأملاك، م.عبدالله السلطان: «شهدت الوحدات السكنية في أبراج حصة طفرة في الطلب، مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها: الموقع الاستراتيجي للمشروع، والبيئة الجاذبة للعيش المتكامل الذي يجمع بين السكن والعمل والتسوق والترفيه، علما أنه تم تطوير هذه الوحدات بهدف الارتقاء بتجربة المجتمع السكني وسط أجواء تعج بالحركة والحياة وتحيط بها متاجر حصرية ومطاعم ومرافق عصرية متكاملة لتمنح سكانها تجربة عيش مثالية تحقق لهم أعلى معايير جودة الحياة».
وأضاف: «مع اقتراب موعد تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لملاكها، أود أن أؤكد أن شراكتنا مع عملائنا مستمرة إلى ما بعد مرحلة البيع، وذلك عبر سلسلة من الخدمات التي سنوفرها للسكان لصالح تعزيز معايير الجودة والتميز في مشاريعنا ومنح عملائنا القيمة المضافة، والمتمثلة بخدمات النظافة والحراسة والصيانة والعديد من الخدمات الأساسية الأخرى».
واختتم السلطان حديثه، قائلا: «تنفرد أبراج حصة بسلسلة من وسائل ومرافق الراحة المؤتمتة التي تقدم أرقى تجربة للعيش المتصل المتكامل، وهو الأمر الذي يتوجها كأذكى أبنية سكنية تعتمد تقنية إنترنت الأشياء في الكويت. بل نحن على ثقة بأن أبراج حصة سترسخ معايير جديدة على مستوى مشاريع التطوير العقاري في الدولة».
ومن قلب ضاحية حصة المبارك النابض بالحياة، يطل مشروع «أبراج حصة» مباشرة على الخليج العربي بالقرب من مدينة الكويت. تتكون «أبراج حصة» من برجين متطابقين هما الأطول في الكويت، ويتألف كل من البرجين من 40 طابقا ويضم البرجان شقق سيمبلكس ودوبلكس من 3 غرف نوم، ما سيجعلها تجربة سكنية فريدة تجمع بين الفخامة والرفاهية وتحيطها أنشطة تجارية متنوعة، شاملة المتاجر ومحلات التجزئة وكذلك المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى الشقق الفندقية والعيادات الطبية والمكاتب التجارية.
وستوفر «أبراج حصة» أيضا مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات الخاصة، بما في ذلك مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل خاص للسكان فقط ومنطقة مخصصة لليوغا وحمام سباحة. كما تشمل المرافق قاعة متعددة الاستخدامات ولاونج وغرفة معيشة في الطابق الأرضي. أما لمحبي الأنشطة الخارجية، فتتوافر حديقة تراس ومنطقة مخصصة للشواء.
كما تتوافر منطقة لعب داخلية وخارجية وحمام سباحة للأطفال. ومبنى لمواقف السيارات متعدد الطوابق للسكان وضيوفهم، لتضيف بذلك تجربة سكنية معاصرة تجمع بين الحداثة والخصوصية، وسيتم تزويد المشروع بأحدث أجهزة الأمن مع طاقم أمني لحراسة المجمع السكني، وموظف استقبال على مدار الساعة لتقديم المساعدة وتسلم وتسليم الطرود البريدية بالنيابة عن السكان.
جدير بالذكر أنه سيتم البدء بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية للملاك بشكل متسلسل خلال شهر مارس 2024 بعد استكمال الموافقات اللازمة لتشغيل المنشأة من الجهات الحكومية المختصة.

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