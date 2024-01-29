التجاري إقبال كبير على عرض أجهزة سامسونج

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار حرص البنك الدائم على مكافأة عملائه وتقديم أفضل مستوى من الخدمة، أعلن البنك التجاري الكويتي نجاح تعاونه مع شركة البابطين للحلول المتكاملة المعروفة بـ «سامسونج البابطين»، وهو خصم 100 دينار على أجهزة سامسونج «جالاكسي S24» عند الدفع باستخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة للاستفادة من العرض، علما بأن العرض كان متاحا لأول 100 عميل، حيث لاقى العرض إقبالا كبيرا من عملاء التجاري من خلال فرع سامسونغ في مجمع الأفنيوز.
وقد قدم البنك التجاري الكويتي هذا العرض بالتعاون مع «سامسونج البابطين» لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية: ماستركارد وورلد وفيزا انفينيت، حيث تواجد فريق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لاطلاع العملاء عن هذا العرض وشرح طريقة استفادة العميل بالخصم عند استخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة.
هذا، ويسعى البنك التجاري دائما نحو توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، حيث تقدم بطاقات التجاري الائتمانية لحامليها مزايا وفوائد عديدة يمكن الاستفادة منها.
MENAFN29012024000130011022ID1107783797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.