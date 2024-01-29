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التجاري إقبال كبير على عرض أجهزة سامسونج

1/29/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص البنك الدائم على مكافأة عملائه وتقديم أفضل مستوى من الخدمة، أعلن البنك التجاري الكويتي نجاح تعاونه مع شركة البابطين للحلول المتكاملة المعروفة بـ «سامسونج البابطين»، وهو خصم 100 دينار على أجهزة سامسونج «جالاكسي S24» عند الدفع باستخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة للاستفادة من العرض، علما بأن العرض كان متاحا لأول 100 عميل، حيث لاقى العرض إقبالا كبيرا من عملاء التجاري من خلال فرع سامسونغ في مجمع الأفنيوز.
وقد قدم البنك التجاري الكويتي هذا العرض بالتعاون مع «سامسونج البابطين» لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية: ماستركارد وورلد وفيزا انفينيت، حيث تواجد فريق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لاطلاع العملاء عن هذا العرض وشرح طريقة استفادة العميل بالخصم عند استخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة.
هذا، ويسعى البنك التجاري دائما نحو توفير أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، حيث تقدم بطاقات التجاري الائتمانية لحامليها مزايا وفوائد عديدة يمكن الاستفادة منها.

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