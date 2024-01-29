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Ooredoo Business تعقد شراكة إستراتيجية مع Dell Technologies

1/29/2024 11:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصـــــــل Ooredoo business مشاركة خبراتها في أهم المحافل والمؤتمرات على المستويين المحلي والإقليمي، مرسخة مكانتها البارزة بين قادة صناعة الاتصالات، كشركة رائدة في تقديم الخدمات التكنولوجية والرقمية للمؤسسات، حيث قامت مؤخرا بالتعاون مع شركة Dell Technologies العالمية لإطلاق المنتدى التكنولوجي «Unlock the Possibilities»، والذي أقيم في فندق Waldorf Astoria الكويت بالتعاون مع Mindware.
وشـــــاركت Ooredoo Business بفاعلية في هذا المنتدى، وفي سلسلة الفعاليات المصاحبة له، وقامت بدور حاسم في تشكيل الحوار الذي يسلط الضوء على إمكانات التكنولوجيا من Dell، والدور المهم الذي تلعبه هذه التكنولوجيا في تقديم حلول مبتكرة لتمكين المؤسسات وتعزيز قدراتها الرقمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الأمان السيبراني وحماية البيانات.
وفي هذا السياق، يمثل التعاون الاستراتيجي بين Ooredoo Business وDell Technologies نقطة محورية ذات أهمية كبيرة، وهذا التعاون يعكس التزام Ooredoo Business بدعم قطاع المشاريع الناشئة وتعزيز الروابط القوية وأوجه التعاون بين الشركات، مما يجعلها في طليعة جهود تسريع التحول الرقمي وخلق بيئة ريادية للمبادرين، عبر حلول تكنولوجية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمؤسسات، سواء من الشركات الكبرى أو من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة عبر عيسى الموسى، المدير التنفيذي لقطاع الأعمال ومبيعات الأفراد في Ooredoo الكويت، عن حماسه الكبير تجاه هذه الشراكة المميزة، قائلا: يسعدنا جدا أن تنضم شركة Dell Technologies إلى قائمة شركائنا المتميزين في مجالات التكنولوجيا. إن هذا الانضمام يعكس التزامنا في Ooredoo Business بتقديم حلول متطورة ومبتكرة لعملائنا في قطاع الأعمال. نحن دائما نسعى لتطوير بنيتنا التكنولوجيــــة وتحديث إمكانياتنا الرقمية بشكل مستمر، بهدف تلبية متطلبات البيئة التجارية المتغيرة وتمكين ريادة الأعمال في الكويت. هذه الشراكة تعزز من إمكاناتنا في تحقيق هذا الهدف بفعالية وكفاءة أكبر.
وتجدر الإشارة إلى الفرص الكبيرة والمثيرة التي سيتيحهــــا هذا التعاون الاستراتيجي للطرفين، حيث سيفتح أبوابا جديدة لاستكشاف وتطويـــر العــــروض التكنولوجية الخاصة بكل من Ooredoo Business وDell Technologies، كما سيساهم في تعزيز قدراتهما وتطوير الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات المبادرين والشركات، لتكون لديها القدرة على اتخاذ نهج تحولي يرفع من أدائهم ويعزز من تطورهم المستدام.

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