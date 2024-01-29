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كي بي إم جي انضمام الكويت إلى الإطار الشامل للتآكل الضريبي ونقل الأرباح خطوة إيجابية

1/29/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت شركة «كي بي إم جي» ندوة الضرائب السنوية التي نظمتها بالكويت بعنوان «Talking Tax»، حيث تم الإعلان عن هذه الفعالية بعد فترة وجيزة من انضمام الكويت للإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين بشأن التآكل الضريبي ونقل الأرباح، فيما يعد خطوة لتوقع التحولات الرئيسية في البيئة الضريبية بالبلاد، لدعم الشركات.
وقد افتتح د.رشيد القناعي رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين (MESAC) والشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الكويت، هذه الفعالية مبينا تقديره لأهمية هذه الخطوة مع ترحيبه بالضيوف الكرام.
وقال القناعي: «انضمام الكويت إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين بشأن التآكل الضريبي ونقل الأرباح يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الشفافية الضريبية، أود أن أشكر السفير نجو توان ثانغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، ونجوين هو دوك الملحق بسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وأنشيتا كيثواس سكرتير ثان بسفارة الهند لدى الكويت، وهو هانمينغ القنصل، وو دونغهو الشؤون الاقتصادية والتجارية، بسفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت، كما أود أن أعبر عن الشكر لممثلي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (KDIPA)، ووزارة المالية، ومجلس الأعمال الألماني في الكويت، ومجلس الأعمال الفرنسي في الكويت لحضورهم هذه الفعالية».
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الفعالية يتمثل في إبراز تأثير انضمام الكويت إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين بشأن التآكل الضريبي ونقل الأرباح وتوضيح التغيرات المحتملة في ضريبة دخل الشركات (CIT) وضريبة أرباح الأعمال (BPT) في البلاد.
وعقب كلمة القناعي، قال رئيس مجموعة توجيه الضريبي في كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا ومنطقة بحر قزوين ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في مكتب كي بي إم جي بالكويت زبير باتيل: أعتقد أن 2024 سيمهد الطريق لتحقيق مبدأ الشفافية الضريبية وسيكون عاما حاسما فيما يتعلق بالبيئة الضريبية في الكويت. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة في البيئة الضريبية في دول الخليج من خلال السعودية والإمارات وقطر، ما يعكس زيادة الالتزام بمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

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