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بيتك يميز عملاء بطاقاته المصرفية بخصم على تذاكر الخطوط التركية

1/29/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقدم بيت التمويل الكويتي (بيتك) خصما خاصا بواقع 15% من قيمة التذاكر بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية، لجميع حاملي بطاقات «بيتك» فيزا أو ماستركارد السحب الآلي والائتمانية ومسبقة الدفع، ويبدأ الحجز من 25 يناير حتى 25 فبراير، فيما يتاح السفر حتى 31 أغسطس المقبل، وذلك على جميع الرحلات المغادرة من الكويت فقط، والمتجهة لجميع الوجهات التي تطير اليها الخطوط التركية.
يأتي ذلك ضمن جهود «بيتك» لتقديم افضل المزايا للعملاء، وتنشيط الإقبال على المنتجات بمزيد من العروض والامتيازات الحصرية.
ويحصل العملاء من حملة بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع والسحب الآلي على خصم بنسبة 15% من قيمة تذكرة السفر على الخطوط التركية، ويسري الخصم على السعر الأساسي فقط غير شامل قيمة الضرائب أو الرسوم الإضافية، ويحصل العميل علي الخصم عند الحجز عبر الموقع الالكتروني، أو تطبيق الخطوط الجوية التركية أو زيارة مكتب الشركة في الكويت، مع إضافة رمز الخصم عند الحجز الالكتروني (KFH2024) للاستفادة من العرض الذي يشمل كذلك ميزة الحجز لعدة مرات خلال الفترة المذكورة، مع إمكانية السفر حتى نهاية أغسطس المقبل.
ويتيح العرض المميز لعملاء بطاقات «بيتك» إمكانية الحصول على وزن اضافي مجاني قدره 15 كيلو لكل تذكرة عند الحجز خلال العرض فقط، وللحصول على هذه الميزة يجب على العميل إرسال بريد الكتروني إلى ([email protected] ) أو زيارة مكتب الخطوط الجوية التركية في الكويت.
ولا يطبق الخصم المذكور، وهو ثمرة تعاون وتنسيق بين «بيتك» والخطوط الجوية التركية، على عمليات الحجز من خلال وكلاء السفر، كما أنه ليس من الممكن الجمع بين الخصم وأي عرض ترويجي آخر من الجانبين.

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