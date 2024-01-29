الأهلي يحصد جائزة أفضل مكان عمل في القطاع المصرفي داخل الكويت



لؤي مقامس: التكريم يؤكد التزامنا بتزويد موظفينا بالموارد اللازمة للنجاح الشخصي والمهني أفراح الأربش: الاستثمار في تطوير قدرات موظفي البنك حجر الأساس وأولوية قصوى لدينا

حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل مكان للعمل في القطاع المصرفي داخل الكويت من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية، والتي تعد شهادة على التزامه الدائم بتعزيز ثقافة التعليم المستمر لدى موظفيه، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم باستمرار، جنبا إلى جنب مع توفير أفضل المزايا الوظيفية لفريق عمله.ويأتي استحقاق البنك الأهلي الكويتي لهذا التكريم نتيجة لتحقيقه أداء استثنائيا من الابتكار والريادة في الصناعة المصرفية، ويشمل هذا الإنجاز في الإدارة المميزة للموارد البشرية التي تحرص دائما على تنمية المواهب، وتنفيذ نشاطات متنوعة في جميع الإدارات والأقسام، مما يسهم في توفير بيئة داعمة في مكان العمل لتعزيز رفاهية الموظفين وتحقيق النمو الوظيفي.وتسلمت التكريم أفراح الأربش، مدير عام إدارة الموارد البشرية وممثلي البنك الأهلي الكويتي خلال الحفل الذي أقيم في 18 يناير 2024 في دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال بجائزة التميز في خلق بيئة عمل استثنائية للموظفين.وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: يشرفنا الحصول على هذا التكريم الذي يؤكد دائما التزامنا الراسخ بتزويد موظفينا بالموارد اللازمة والدعم الدائم الذي يحتاجون إليه من أجل تحقيق النجاح على المستوى الشخصي والمهني، والذي يؤكد أيضا إيماننا بأن الاستثمار في أعضاء فريق عملنا يشكل استثمارا في النجاح المستمر للبنك على جميع المستويات.وأكد مقامس سعي البنك الأهلي الكويتي المتواصل من أجل خلق بيئة عمل مميزة تساعد الموظفين على الازدهار والتفوق في أداء المهام المطلوبة منهم، لافتا إلى التزام البنك المتواصل بتشجيع الابتكار لدى الموظفين وتعزيز التعاون بين جميع الإدارات والأقسام مما يؤدي إلى تحقيق النجاح المنشود الذي يتطلع إليه الجميع.من جهتها، قالت الأربش: يعد الاستثمار في تطوير قدرات موظفينا حجر الأساس وأولوية قصوى لدينا في البنك، ونحن نعمل دائما على تقديم برامج تدريبية متنوعة، حيث نرى أن هذا التفاني في التعليم والتطوير المستمر يسهم بتمكين موظفينا وتوفير بيئة عمل مميزة تزيد الإنتاجية وتعزز الولاء لديهم إلى أعلى المستويات، وذلك من خلال زيادة مستوى مشاركة الموظفين ورفع مستوى التعاون وروح الفريق الواحد، مما يسهم في خلق بيئة عمل تحقق الرفاهية لموظفي البنك. وقد ساهم التزام البنك الأهلي الكويتي برفاهية موظفيه وسعيه المستمر لتعزيز السياسات الداعمة للتنوع والشمول في جميع الإدارات والأقسام في فوزه بهذه الجائزة. وقالت الأربش «من خلال إعطاء الأولوية لتحقيق رفاهية الموظفين على المستوى المهني والشخصي فقد قام البنك بتوفير بيئة داعمة وشاملة تقدر مساهمات كل موظف لديه، مبينة أنه يحرص على تعزيز المساواة بين موارده البشرية على المستويات كافة».وأعربت الأربش عن فخر البنك الأهلي الكويتي باعتماد معايير عالية، وسعيه الدائم للحفاظ على القدرة التنافسية على صعيد المزايا الوظيفية التي يقدمها من خلال اكتساب المواهب والاحتفاظ بها وضمان الازدهار في بيئة عمل صحية مما يساعد على تحفيز الجميع على الارتقاء بأدائهم بشكل دائم.وتعد هذه الجائزة بمنزلة إضافة مهمة إلى قائمة الإنجازات التي سجلها البنك الأهلي الكويتي خلال عام 2023 والتي تعزز سجله على مدى السنوات من تحقيق الجوائز، بعد تتويجه بالعديد من الجوائز والتكريم في القطاع المصرفي بما يشمل الموارد البشرية والخدمات المصرفية للأفراد والحوكمة والخدمات المصرفية للشركات.ويأتي ذلك في وقت يعزز حصول البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل مكان عمل في القطاع المصرفي مكانته الرائدة في القطاع المصرفي داخل دولة الكويت، وتؤكد حرصه على توفير بيئة عمل داعمة تمكن الموظفين من تطوير أدائهم وتقديم مستويات خدمة استثنائية للعملاء وجميع المتعاملين معه.