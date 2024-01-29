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Stc عززت روح الابتكار والمنافسة والإبداع بجناحها في ونتر وندرلاند

1/29/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، العديد من الأنشطة التعليمية الترفيهية في جناحها في «ونتر وندرلاند» الكويت، وانطلاقا من شراكتها الاستراتيجية مع شركة المشاريع السياحية، قامت stc بتنظيم عدد من الأنشطة التي تلهم الابتكار والإبداع، فضلا عن الفعاليات والمسابقات الأخرى التي أقامتها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، الأمر الذي يعكس التزام الشركة ببرنامج المسؤولية المجتمعية الخاص بها، وهدفت هذه المبادرات إلى خلق تأثير اجتماعي إيجابي، وتسليط الضوء على دور stc المجتمعي وتمكين التعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وتماشيا مع اهتمامها وحرصها على التعليم من خلال مبادرتها التعليمية upgrade، كشفت stc عن أن جناحها في ونتر وندرلاند تحول إلى مركز للابتكار والتعلم من خلال التعاون مع Dawrat وDJI الكويت، حيث استضافت stc دورة تدريبية شاملة في التصوير الفوتوغرافي.
وبتوجيه من عبدالله المشوح، المدرب الشهير ومنشئ المحتوى، استكشف المشاركون طرق التصوير الفوتوغرافي بطائرات الدرونز Drone وإنتاج اللقطات. وتوجت الدورة الغنية بالمعرفة والمعلومات القيمة بتوزيع هدايا من شركة stc وطائرة درون Drone متطورة مقدمة من شركة DJI الكويت للفائز بالمسابقة.
وللمزيد من الإثارة، استضافت stc بطولة PlayStation5 للعبة فيفا 24، ذات الشعبية الكبيرة بين الشباب في الكويت وحول العالم. واستقبلت هذه البطولة المميزة اللاعبين المحترفين، وشهدت مشاركة 64 متنافسا، مدعومين بجمهور متحمس يزيد على 200 مشجع.
وكان هذا الحدث بمنزلة منصة فريدة للاعبين الناشئين لاستعراض مهاراتهم مع تعزيز الروح الرياضية بين المشاركين. وفي النهائي الكبير، تم تكريم الأبطال الثلاثة الأوائل بهدايا قيمة من stc. ولقيت البطولة اقبالا ونجاحا كبيرين، ما يعزز دور stc في دعم الرياضة الرقمية ومشاركة الشباب في الأنشطة المختلفة والمتنوعة.
وتعزيزا لالتزامها برعاية وتمكين جيل الشباب وتماشيا مع التوجه المؤسسي نحو تعزيز التنمية المستدامة، نظمت stc، بالتعاون مع نادي أسباير، ورشة عمل فريدة للأطفال. ركزت ورشة العمل هذه على ممارسات الزراعة والبستنة المستدامة باستخدام أوراق الصحف القابلة للتحلل بدلا من البلاستيك، وكان الهدف من ورشة العمل هو تثقيف الأطفال حول أهمية الإشراف البيئي وممارسة الأنشطة الصديقة للبيئة.
كما تضمنت الفعالية، التي حضرها 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاما، ورشة عمل في الكتابة الإبداعية بعنوان «قصتي من إبداعي» تهدف إلى تعزيز مهاراتهم الفكرية والكتابية. وبتوجيه من مدربين محترفين، مارس الطلاب مهاراتهم في الكتابة الإبداعية من خلال كتابة قصة من الموقع بناء على حواسهم وتجاربهم المختلفة.
تظهر الأنشطة التي تم تنظيمها في جناح stc في ونتر وندرلاند الكويت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مدى التزام الشركة بتمكين المجتمع بالمعرفة المستدامة والمهارات والترفيه. ومن خلال التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، تهدف stc إلى خلق تأثير مستدام وإيجابي على المجتمع.
وشددت البرامج على أهمية التعليم والاستدامة البيئية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار كركائز أساسية. ومن خلال هذه الجهود، تطمح stc إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، بما يتماشى مع رؤية البلاد لمستقبل مزدهر.
هذا، ويمتد برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الخاص بشركة stc إلى ما هو أبعد من الفعاليات الفردية، ليشمل مجموعة واسعة من الأنشطة على مدار العام. ويشمل ذلك دعم المبادرات التعليمية، وتعزيز محو الأمية الرقمية، والمشاركة في مشاريع الحفاظ على البيئة.
وتتعاون الشركة أيضا بشكل نشط مع العديد من المنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية للوصول إلى جمهور أوسع وإحداث فرق ملموس في المجتمع.

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