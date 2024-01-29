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KIB يحصد شهادة ISO الدولية في أمن المعلومات

1/29/2024 11:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للعام العاشر على التوالي، وبفضل التزامه بأعلى المعايير العالمية في كفاءة أنظمة الأمن، حصد بنك الكويت الدولي (KIB) شهادة ISO 27001:2022 الدولية في نظام إدارة أمن المعلومات. ويعد هذا الإنجاز دليلا واضحا على جهود البنك الدائمة لاستخدام أجود أنظمة الأمن وأفضل التقنيات في خدماته كافة، تحقيقا لأعلى معايير السلامة والحفاظ على أمان بيانات العملاء.
وتعليقا على هذا الإنجاز، قال مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في البنك باسل السويدان: نفتخر في KIB بحصد هذه الشهادة المرموقة للسنة العاشرة على التوالي. فمع هذا الإنجاز الاستثنائي نحقق معيارا جديدا في مجال أمن المعلومات، ما يدل على إصرارنا الدائم على التميز، وتقديرا لجهودنا المستمرة بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والالتزام بمعايير أمن المعلومات العالمية المعتمدة. وقد احتوى الإصدار الأخير على العديد من الضوابط الأمنية الخاصة بالمخاطر الحديثة مثل الحوسبة السحابية عبر الانترنت وغيرها من التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف: نسعى دائما إلى اعتماد استراتيجية دقيقة في مجال أمن المعلومات، ونعمل مع موظفينا للمواظبة على تحقيق السرية والخصوصية للبيانات الإدارية وبيانات العملاء. ونشكر جهودهم القيمة في هذا المجال، فهذا الإنجاز لا يقوي فقط سمعتنا في القطاع، ولكنه يعزز أيضا التزامنا بحماية بيانات أصحاب المصلحة، لنواصل تطوير معاييرنا تلبية لتطلعات العملاء والشركاء، على حد سواء.
ويبقى KIB في الطليعة مع تعزيز جوانب نظام أمن المعلومات الخاص به، حيث يركز على تعزيز كفاءة فريق العمل، وتطوير مهاراتهم وتعميق فهمهم لتحديات الأمن الحديثة. فمع التخطيط الاستراتيجي يتم تبني إجراءات وقائية واستباقية بمستوى عال من الدقة لمواجهة التحديات المستقبلية بفعالية. وتعد هذه الجهود جزءا لا يتجزأ من الالتزام الراسخ في البنك بتحقيق الأمان الشامل واعتماد أفضل التقنيات في هذا المجال.

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