الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على قاعدة أمريكية قرب الحدود الأردنية السورية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، كما جددت موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الولايات المتحدة وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
MENAFN29012024000110011019ID1107783607
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.