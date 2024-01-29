الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على قاعدة أمريكية قرب الحدود الأردنية السورية

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، كما جددت موقفها الثابت ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة الولايات المتحدة وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.