دول الاتحاد الأوروبي تتفق على خطة لاستخدام أموال روسية لمساعدة أوكرانيا



يستعد الاتحاد الأوروبي لتلقي عائدات أموال البنك المركزي الروسي المجمدة، ووضع آلية لاستخدام أموال روسيا لصالح أوكرانيا.

وأعلنت الرئاسة البلجيكية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن ممثلي الدول الأعضاء الـ 27 وافقوا على الاقتراح مساء الاثنين.

وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي للتو من حيث المبدأ على اقتراح بشأن استخدام الأرباح الثابتة المتعلقة بالأصول المجمدة لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".

والآن تحتاج الرئاسة فقط إلى إضفاء الطابع الرسمي عليه وينبغي بعد ذلك اعتماده رسميا من خلال إجراء مكتوب.

ووفقا للدبلوماسيين، فإن الإجراء المتفق عليه يستهدف، كخطوة أولى ، ضمان الاحتفاظ بالدخل الاستثنائي من عهدة أصول البنك المركزي الروسي بشكل منفصل.

وفي خطوة ثانية، من المخطط بعد ذلك تحويل بعض الأموال إلى أوكرانيا. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى وضع المزيد من النصوص القانونية لهذا الغرض.

وتشير التقديرات إلى إمكانية الحصول على فوائد بالمليارات سنويا، حيث أفادت المفوضية بأن الاتحاد الأوروبي جمد ما يزيد على 200 مليار يورو (216 مليار دولار أمريكي) من البنك المركزي الروسي، وأن دخل الفوائد من رأس المال في ارتفاع مضطرد.

وأعلنت مؤسسة يوروكلير المالية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها مؤخرا أنها ربحت 3 مليارات يورو من إيرادات الفوائد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وحده فيما يتعلق بالعقوبات الروسية.

ويوروكلير هي إلى حد بعيد أهم مؤسسة في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بأصول البنك المركزي الروسي.

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