الكشف عن هوية الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في موقع البرج 22

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أسماء الجنود الثلاثة الذين قتلوا في موقع "البرج 22" إثر الهجوم الذي طال القوات الأمريكية في الحدود الأردنية السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، وفق روسيا اليوم أن "القتلى هم الرقيب ويليام جيروم ريفرز، 46 عاما، من كارلتون، جورجيا، وكينيدي لاندون ساندرز، 24 عاما، من وايكروس، جورجيا، وبريونا أليكسوندريا موفيت، 23 عاما، من سافانا، جورجيا".

وأضاف البيان: "تم تعيين الجنود في سرية المهندسين 718، وكتيبة المهندسين 926، ولواء المهندسين 926، في فورت مور جورجيا".

وبحسب وزارة الدفاع فإن "الهجوم وقع في موقع يعرف باسم البرج 22، حيث ينتشر ما يقرب من 350 فردا من الجيش والقوات الجوية الأمريكية".



وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، للصحفيين يوم الاثنين، إن "الهجوم بدا مختلفا عن الهجمات السابقة بسبب مكان وزمان وقوعه حيث وقع في الصباح الباكر جدا". فيما أعلنت أن عدد جرحى الهجوم ارتفع إلى 40 شخصا.



هذا وذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولي إدارته ناقشوا ردا عسكريا محتملا على الجماعات الضالعة في الهجوم.





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