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«النوم» يحصد جائزة مهرجان جيرارميه لأفلام الفانتازيا

1/29/2024 7:23:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فيلم ((النوم)) (Sleep)، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج الكوري الجنوبي جيسون يو (34 عاماً)، بالجائزة الكبرى للدورة الحادية والثلاثين من مهرجان جيرارميه الدولي الشهير لأفلام الفانتازيا في شرق فرنسا.

رعب وكوميديا

ويروي ((النوم)) الذي يشكّل مزيجاً بين فيلم الرعب والكوميديا، قصة زوجين شابين تنقلب حياتهما رأساً على عقب عندما يبدأ الزوج عند حلول الليل بالمشي أثناء النوم ويصبح خطيراً، مسبباً الرعب لزوجته.

ومُنِحَت جائزة لجنة التحكيم لفيلمين، أولهما ((أميلياز تشيلدرن)) (Amelia›s Children) للمخرج البرتغالي غابريال أبرانتس عن رجل يجد عائلته بعدما كان يظن أنه يتيم، والثاني ((آن أتّاندان لا نوي)) (En attendant la nuit) للمخرجة الفرنسية سيلين روزيه، عن قصة مراهق يحتاج إلى دم بشري ليعيش ويقع في حب جارته.

وفاز فيلم الرعب ((وِن أيفِل لوركس)) (When Evil Lurks) للأرجنتيني داميان روغنا، وهو قصة عن المس، بجائزتي النقاد والجمهور، بينما أعطيَت جائزة لجنة التحكيم لإقليم غران إيست الفرنسي لفيلم ((ذي سيدينغ)) (The Seeding) للبريطاني بارنابي كلاي.

وفاز فيلم ((ترانسيلفاني)) (Transylvanie) للمخرج الفرنسي رودريغ أويار بالجائزة الكبرى للأفلام القصيرة.

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