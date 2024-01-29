إيلي خوري: «شارك تانك دبي» فرصة مميزة لرواد الأعمال الطموحين

عشرات الأفكار المبتكرة يقدمها برنامج ((شارك تانك دبي)) أسبوعياً على شاشة تلفزيون دبي، يحكي من خلالها العديد من قصص رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يتنافسون فيما بينهم على لفت انتباه رجال الأعمال والمستثمرين إلى أفكارهم ومحاولة إقناعهم بالاستثمار في مشاريعهم مقابل نسب محددة، إلى جانب الاستفادة من مجموعة النصائح التي يقدمها المستثمرون لهم ومن بينهم رجل الأعمال اللبناني إيلي خوري، عضو لجنة تحكيم البرنامج، والذي أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار، شركة ((فيفيوم هولدينج))، وهو يوظف اليوم خبراته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة.

تفاعل إيلي خوري مع رواد الأعمال في ((شارك تانك دبي)) يعكس مدى حرصه على دعمهم وتحفيزهم لمواصلة المضي في طريق تحقيق طموحاتهم، حيث أكد خوري في حوار خاص مع ((البيان)) أن البرنامج الذي يُعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 10:30 بتوقيت دبي، يُعد فرصة مميزة لرواد الأعمال الطموحين، كما يوفر للمستثمرين أنفسهم العديد من الفرص الاستثمارية الفريدة، منوهاً إلى اعتماده لمجموعة من المعايير خلال عملية تقييمه للمشاريع والأفكار المعروضة في البرنامج الذي قال إنه يسهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر منحه فرصاً فريدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

حضور وزخم

من وجهة نظر رائد أعمال ومستثمر، ما هو تقييميك لفكرة برنامج ((شارك تانك دبي))؟

يُعد برنامج ((شارك تانك دبي)) فرصة مميزة لرواد الأعمال الطموحين، فمن خلاله يمكنهم تقديم أفكارهم المبتكرة وعرضها أمام جمهور واسع، إلى جانب تحقيق حضور وشهرة قد لا تكون متاحة أو ممكنة عبر الوسائل التقليدية، فضلاً عن قدرة البرنامج تسليط الضوء على الأفكار التي يمكنها إدخال تغييرات جذرية على السوق، والمساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار وروح ريادة الأعمال في المنطقة.

من جهة ثانية، يوفر البرنامج للمستثمرين أنفسهم العديد من الفرص الفريدة التي يمكنهم الاستفادة منها، حيث يمكن لشهرة دبي كمركز رائد للأعمال والابتكار أن تساهم في جذب مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة والواعدة.

ما هي طبيعة المعايير التي تعتمد عليها في تقييم المشاريع المشاركة في البرنامج، مثلاً طبيعة الفكرة وتفردها، إمكانية نجاحها، حجم التمويل. الخ؟

هناك العديد من المعايير التي أعتمد عليها خلال عملية تقييم المشروع، وبناءً عليها يتم تحديد مدى إمكانية نجاحه، فمن جهتي عادة ما أقوم بتقييم طبيعة فكرة المشروع ومدى صلتها بالسوق وتوقيتها، حيث يمثل ذلك عاملاً مهماً جداً في تحديد نجاحها، فهناك الكثير من الأفكار الجيدة ولكنها قد لا تكون قادرة على مواكبة مستجدات السوق، وهناك أيضاً معيار خطة العمل وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وإن ما كان رائد الأعمال يمتلك الأدوات التي تساعده على تطبيقها ودعمها، وقد سبق وأن التقينا مع العديد من أصحاب الأعمال والأفكار الرائعة الذين قالوا إنهم بحاجة إلى قدر ضئيل من التمويل لتنفيذ خطة العمل، وهو ما رأينا أنه فعلياً غير واقعي، وهنا تأتي فائدة التعليقات والنقد البناء بالنسبة لأي رائد أعمال، حيث تساعده على تعديل خطة العمل وتحسينها.

وهناك معيار الأفراد، فنحن كمستثمرين، نولي اهتماماً خاصاً بالاستثمار في الأفراد أكثر من الأفكار، ونركز على الأشخاص الذين يتمتعون بالشمولية والرؤية الاستراتيجية، والشغف بأفكارهم، ممن يمتلكون القدرة على الالتزام بالتنفيذ وتحقيق النتائج.

جمهور متنوع

بتقديرك، ما هو تأثير برنامج ((شارك تانك)) على رواد الأعمال من الأجيال القادمة، وهل يمكن أن يشكل مصدر إلهام لهم؟

بلا شك أن برنامج ((شارك تانك دبي)) يعتبر مصدر إلهام كبيراً لرواد الأعمال الطموحين، فمن خلاله يمكنهم الحصول على فرصة للظهور أمام جمهور متنوع من العملاء والشركاء والمستثمرين المحتملين وعرض أفكارهم وابتكاراتهم ومشاريعهم، كما يتيح لهم فرصة ثمينة للاستفادة من تقييمات ونصائح مستثمرين متمرسين يمتلكون خبرة عالية في الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز فهمهم لطرق طرح الفكرة وعمليات التفاوض والتعامل مع مخاوف المستثمرين، فضلاً عن ذلك يتيح البرنامج التعريف بالعديد من قصص النجاح التي حققها المشاركون والتي قد تشكل قدوة للآخرين وتحفزهم على مشاركة تجاربهم في ريادة الأعمال.

كما يمثل البرنامج لرواد الأعمال إمكانية تأمين التمويل وهو ما يشكل حافزاً قوياً لرواد الأعمال المستقبليين ويشجعهم على المثابرة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، فضلاً عن ذلك يؤكد تنوع المشاريع والأفكار في البرنامج على أهمية الإبداع وقوة الابتكار وتعزز إيمان الأفراد بأفكارهم وإمكانية تحويلها إلى مشاريع ناجحة.

دور جوهري

كيف ترى مساهمة برنامج ((شارك تانك دبي)) في تحقيق أهداف خطة دبي الاقتصادية D33؟

أعتقد أن برنامج ((شارك تانك دبي)) يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال منحه فرصاً فريدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تتناسب فكرته مع طبيعة دبي التي نجحت في أن تكون وجهة جاذبة لمشاريع الاستثمار والأفكار النوعية بفضل تنوع اقتصادها وريادتها العالمية وما تمتلكه من بيئة استثمارية آمنة تحظى بثقة المستثمرين من حول العالم، وإمكانيات وبنية تحتية قوية تساعد على توفير فرص حقيقية لرجال الأعمال وأصحاب المشاريع، حيث تواصل الإمارة مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤى واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، بهدف تحويل دبي إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.