دبي في فبراير.. فعاليات ثقافية وترفيهية عالمية

يتضمن جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، باقة متنوعة من الفعاليات الموسيقية والفنية والثقافية والأنشطة التي تعزز أسلوب الحياة العصرية في شهر فبراير المقبل، لتوفير أجواء ترفيهية استثنائية في دبي.

ويبرز من بين الفعاليات المرتقبة في فبراير مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي ينطلق 31 يناير الحالي، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل كما تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من أسبوع دبي للموضة في 4 فبراير المقبل وتستمر حتى 8 منه، في حي دبي للتصميم، لتستعرض أبرز تشكيلات الأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء 2024 - 2025.

وتستهلّ هذه الفعالية جدول فعاليات الموضة على مستوى العالم، حيث ينطلق أسبوع دبي للموضة وأول مرة قبل فعاليات الأزياء في عواصم الموضة العالمية مثل نيويورك، وميلانو، ولندن، وباريس، ليجمع أبرز المصممين والعلامات التجارية الفاخرة من جميع أنحاء المنطقة.

مهرجان سكة للفنون والتصميم

وتفتتح دبي موسم الفنون باستضافة مهرجان سكة للفنون والتصميم، والذي يشكل الفعالية الفنية الرائدة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وينطلق من 23 فبراير المقبل ويستمر حتى 3 مارس القادم في حي الفهيدي التاريخي. ويحتفل المهرجان بمرور 12 سنة على انطلاقه وما حمله من الإبداعات الفنية المميزة، كما يسلط الضوء على أبرز المواهب الناشئة في دولة الإمارات وخارجها، حيث يستعرض مجموعة متنوعة من المجسمات الفنية، وأعمال التصوير الفوتوغرافي، والعروض الحية، وعروض الأفلام والموسيقى وغيرها.

ويرحّب مهرجان مذاق دبي بزواره مجدداً في سكاي دايف دبي للاستمتاع بتجارب فنون الطهي بين 23 و25 فبراير المقبل. ويشهد المهرجان مشاركة أبرز الطهاة والمطاعم في المنطقة، مع إقامة جلسات التذوق ودروس الطهي التفاعلية، والعروض الموسيقية الحية، والأنشطة الترفيهية العائلية التي تقام في الهواء الطلق.

مهرجان إن كلاسيكا

وتستضيف دبي أوبرا مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى بين 1 و15 فبراير المقبل، والذي يعود إلى الإمارة حاملاً معه مجموعةً مميّزة من العروض الموسيقية التي تُعرض على مدار أسبوعين. ويثري فعاليات المهرجان مجموعة من العازفين المنفردين الموهوبين وفرق الأوركسترا من جميع أنحاء العالم للاحتفال بروعة موسيقى ((الحجرة))، بمن في ذلك عازفة التشيلو الفرنسية البلجيكية كاميل توماس، وعازف البيانو التركي فاضل ساي، وعازف الكمان البلجيكي مارك بوشكوف.

وسيقوم الفنان أنايرود رافيتشاندر، الملحن والمغنّي الهندي الحائز جوائز، بإحياء حفل موسيقي مميز في كوكا كولا أرينا 10 فبراير القادم. ويطل الفنان الشهير سونو نيغام، الحائز جائزة بادما شري، في أمسية فنية 11 فبراير المقبل لأداء مجموعة من أغانيه الشهيرة أمام الجمهور في كوكا كولا أرينا.

كما تستعد دبي لاستضافة أنتولد دبي، أضخم مهرجان للموسيقى والذي يُقام لأول مرة في المنطقة، وذلك في مدينة إكسبو دبي بين 15 و18 فبراير. ويشارك في المهرجان عدد من أبرز النجوم العالميين، مثل أرمين فان بورين، وهاردويل، وتيمي ترومبيت، وإيلي غولدينج، وجي إيزي، ومايجور ليزر، وبيبا ريكسا، وغيرهم الكثير.

((ذا فانتوم أوف ذا أوبرا))

وبعد نجاحها المذهل في عام 2019، تعود مسرحية ((ذا فانتوم أوف ذا أوبرا)) الشهيرة لتزين مسرح دبي أوبرا بين 22 فبراير المقبل و10 مارس القادم، وتقدم لعشاق المسرح تجربةً لا مثيل لها من خلال قصتها الآسرة وفريقها المميز من الممثلين.

كما تضم الفعاليات الترفيهية عرضاً مميزاً لفرقة سيمبل مايندز في أمسية مليئة بالروائع الموسيقية تستضيفها كوكا كولا أرينا يوم 27 فبراير، حيث تستعد فرقة الروك الأسكتلندية لأداء أشهر أغانيها الكلاسيكية أمام الجمهور.

وتختتم فعاليات شهر فبراير بإقامة عرض موسيقي لمغنّي الراب البنجابي العصري أي بي ديلون، حيث يحيي حفلاً مباشراً في كوكا كولا أرينا 29 فبراير المقبل. ويشارك المغني الهندي الكندي جمهوره مجموعةً من أغانيه الشهيرة، مثل براون موندي وإنسين وويز يو.