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«ذي بيكيبر» يتصدّر شبّاك التذاكر في أمريكا الشمالية

1/29/2024 7:23:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدّر فيلم الحركة ((ذي بيكيبر)) شباك التذاكر في أمريكا الشمالية الأحد بعد عطلة نهاية أسبوع طغى عليها الطقس الشتائي وكانت مداخيلها متواضعة نسبياً، بحسب شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

ففي الأسبوع الثالث لعروضه، حقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات ((أمازون/إم جي إم)) 7.4 ملايين دولار في دور السينما الأمريكية والكندية من الجمعة إلى الأحد، وفقاً لشركة ((اكزيبيتور)).

ويؤدي جيسون ستاثام في الفيلم دور عسكري سابق في القوات الخاصة انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة السنّ (فيليشا رشاد).

ورأى المحلل في شركة ((فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش)) ديفيد غروس أن الفيلم الذي كان يُتوقع ألاّ تتجاوز إيراداته 40 مليون دولار، قد يحصد في نهاية المطاف نحو 150 مليوناً في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يشكّل في رأيه ((نجاحاً)) له، إذ إنه ((ليس فيلم تشويق تقليدياً)) بل من نوع الأفلام التي لا تبقى طويلاً في الصالات.

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