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«طيران الإمارات للآداب» يحتفي بمحمود درويش وأنسي الحاج

1/29/2024 7:23:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب بنسخته السادسة عشرة للاحتفاء بالثقافة والإبداع والإنسان، ويفرد من جديد مساحة رحبة لكل مبدع من مختلف أنحاء العالم وشتى أطياف الفكر والفن.

وبينما يسلط الضوء على كل جديد ومبتكر في فضاء الثقافة، يحرص المهرجان كذلك على إحياء ذكرى مشاعل الأدب على أمل أن يهتدي بمسيرتهم جيل جديد من المبدعين. ولأن الكلمة أمانة عظيمة، سيكون للمهرجان وقفة مع اسمين غنيين عن الوصف والتعريف قدما الكثير للثقافة العربية، هما الشاعر الفلسطيني محمود درويش، والأديب اللبناني أنسي الحاج.

16 عاماً

لا يزال الشاعر الفلسطيني محمود درويش بعد 16 عاماً على رحيله حاضراً في وجدان العرب من مختلف الأجيال، فهو من أبرز الشعراء الذين رسموا ملامح الشعر العربي المعاصر، وأعادوا للشعر جماهيريته، ولا يزال صدى كلماته يتردد اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويستضيف مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا العام فعالية خاصة 3 فبراير المقبل بعنوان ((ونحن نحب الحياة))، تجتمع فيها الشاعرة والكاتبة والممثلة الفلسطينية دانا الدجاني بفنانين من مختلف أنحاء العالم العربي لتكريم إرث هذا الشاعر واستحضار كلماته العابرة للأجيال وأشعاره العبقة بروائح الليمون والزعتر والماضي، بحلوه ومرّه.

أمسية استثنائية

وفي الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر والفيلسوف اللبناني أنسي الحاج، الذي أثرى المحتوى العربي بقصائد وكتابات خالدة، سيكون جمهور مهرجان طيران الإمارات للآداب على موعد مع أمسية استثنائية بعنوان ((روحك بريد الكائنات)) تقام 4 فبراير المقبل، لاستحضار ذكراه بالشعر والأغاني والصور، برفقة ابنته الشاعرة ندى الحاج، والكاتبة الإماراتية صالحة عبيد. زوايا خاصة وملامح دافئة من حياته ومسيرته الأدبية ستكشفها ندى الحاج خلال المهرجان، وتتلو على مسامع الحضور أشعار والدها ورسائل موجهة إليه من محبيه ومستلهمة من إرثه الفني والأدبي الذي سيبقى مرجعاً للأجيال.

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