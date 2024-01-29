«مدارس الحياة» في مكتبات دبي تنبض بالمعرفة والابتكار

ورش عمل غنية بالمعرفة وتجارب ثقافية متنوعة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لرواد مكتبات دبي العامة، عبر أندية ((الكتاب)) و((الفن التشكيلي)) و((الشطرنج)) و((اللغات)) و((الرسم))، وتندرج هذه الأندية تحت مظلة مشروع ((مدارس الحياة)) الهادف إلى تمكين أفراد المجتمع وتطوير مهاراتهم الإبداعية وصقل قدراتهم في مجالات الفنون، ورفع مستوى وعيهم وتشجيعهم على تبني مفاهيم جودة الحياة، حيث تمنحهم تشكيلة الورش التفاعلية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية فرصة التعرف على أهمية الفضاء وممارسة الابتكار عبر ((هاكاثون الابتكار))، إلى جانب اكتشاف أعمال الفنانة اليابانية يايوي كوساما ومناقشة الكتب القيمة، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى خلق بيئة تعليمية مستدامة في مكتبات دبي العامة، تحقيقاً لرؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

جلسات ملهمة

وستطل ((مدارس الحياة)) خلال فبراير المقبل تحت عنوان ((الابتكار والفضاء))، حيث تقدم مكتبة الصفا للفنون والتصميم لزوارها سلسلة من الجلسات الملهمة، من بينها ((الابتكار في القيادة)) التي يركز فيها الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي المعروف بـ ((الشيخ الأخضر)) على طرق حل المشكلات والتفكير المستقبلي، فيما تتيح نهلة موسى للمشاركين في ورشة ((كورال الابتكار)) إمكانية استكشاف الارتباط الفريد بين الموسيقى والإبداع، في حين يمنح سلمان المشعل من خلال ورشة ((كيف أصنع المبتكرين؟)) الآباء والمعلمين وأمناء المكتبات طرق تشجيع وتطوير مهارات الإبداع لدى الأطفال وتحفيز روح الابتكار لديهم.

مهارات وإبداعات

وتستضيف ((الصفا للفنون والتصميم)) خلال الفترة من 13 حتى 15 فبراير المقبل، فعاليات ((هاكاثون الابتكار)) الذي يقام تحت إشراف مجموعة من خبراء شركة ((برين باد)) (BrainPad)، وفيه سيتعلم الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، أساسيات تطوير ((ألعاب الآركيد)) (ألعاب الصالات) وبرمجتها وتفاصيلها التقنية وفنون تصميمها وطرق التحكم بها، كما سيتمكنون من التعمق في هذا المجال من خلال تعلم طرق ربط الدوائر الإلكترونية بألعاب الآركيد، والجمع بين الجوانب الرقمية والفعلية لتطويرها الألعاب، وستتاح لهم خلال الحدث إمكانية التعبير عن مهاراتهم وإبداعاتهم المختلفة، حيث سيتم في اليوم الثالث الإعلان عن الفائزين في الهاكاثون والاحتفاء بإنجازات المطورين الناشئين.

ورش عمل

وضمن فعاليات ((نادي ويكي)) تستضيف مكتبتا الراشدية وحتا العامة، ورشة ((سفير ويكيبيديا للابتكار)) التي تمثل جزءاً من برنامج النادي الهادف إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعرفة‌‌ اللازمة لإعداد وإنشاء مواد مختلفة، وطرق تحريرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ونشرها ضمن موقع موسوعة ‌‌ويكيبيديا، وسيتعلم المشاركون في ورشة ((صنع مصباح القمر)) التي تقدمها نورا العوا في مكتبة الراشدية العامة، طرق فن تشكيل وتجميع مصباح مستوحى من القمر باستخدام مواد آمنة، بينما ستقدم نور الحسيبي لزوار مكتبة المنخول العامة ورشة ((ابتكر للفضاء)) وتركز فيها على مفاهيم الابتكار وأهمية استكشاف الفضاء، والاطلاع على تجربة الشخصيات الملهمة في برنامج الإمارات الفضائي، أما ((نادي الكتاب)) فيقدم لرواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة ((رحلة عبر كتاب)) التي تتيح استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب القيمة تحت إشراف داليا أبو العطاء.

ويتولى الفنان مجدي كفراوي الإشراف على ورش نادي ((الفن التشكيلي)) التي تقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث يتناول في ورشة ((الأزرق، الأحمر، الأصفر ما حكاية كل لون؟)) الدلالات والمشاعر التي يحملها كل لون، وكيفية استخدامها في التعبير الفني والإبداعي، بينما يركز في ورشة ((ما الفرق بين الألوان الرصاص والزيتية والمائية؟)) على ما تمتاز به الألوان الزيتية والمائية وخصائصها واستخداماتها في الأعمال الفنية، في حين يوفر ((نادي الرسم)) لرواد المكتبة فرصة استكشاف أعمال الفنانة اليابانية يايوي كوساما، عبر ورش عمل يشرف عليها الفنانة طرفة حبش، يشرح فيها كيف أعادت كوساما في أعمالها إنشاء نباتات اليقطين والفطر بأشكال رمزية، واستخداماتها الألوان الزاهية للتعبير عن الطبيعة الهادئة، وسيتمكن الصغار من إعادة رسم لوحة ((أمواج نهر هدسون)) لـ كوساما، وفق رؤاهم الخاصة.

((حكايات لذيذة))

وبالتزامن مع النسخة الـ 12 من مهرجان سكة للفنون والتصميم التي تقام خلال الفترة من 23 فبراير المقبل وحتى 3 مارس القادم، تقدم ((مدارس الحياة)) في حي الشندغة التاريخي، ورشة ((حكايات لذيذة)) وتشرف عليها لمياء توفيق، وخلالها سيتمكن الأطفال من استكشاف عالم الحكايات المستوحاة من أصناف الطعام المختلفة، فيما ستقدم مريم الفارسي ضمن نادي ((اللغات)) ورشة ((الرمسة الإماراتية.. كيفية بناء الجملة في اللهجة الإماراتية (الطهي نموذجاً)))، وخلالها سيكتسب المشاركون فهماً أعمق للتعبيرات اللغوية المتعلقة بالطهي في اللهجة المحلية، وفي الوقت نفسه تقدم مريم ورشة ((الرمسة الإماراتية.. التعارف في اللهجة الإماراتية)) في مكتبة الطوار العامة.