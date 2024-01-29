ساشا جفري: التأمل والإلهام محركا إبداعاتي الفنية

بعد نجاحه في إبداع ((أكبر لوحة فنية في العالم)) دخلت موسوعة ((غينيس)) للأرقام القياسية العالمية بعنوان ((رحلة الإنسانية))، انطلاقاً من دبي، وصلت أحلام الفنان البريطاني، ساشا جفري، الذي يتخذ من المدينة مقراً له، إلى ما هو أبعد من حدود الأرض، مطلقاً أول عمل فني إلى القمر على شكل قلب بعنوان ((معاً ننهض.. مع ضوء القمر))، وهو عمل أراد منه أن يكون رمزاً لوحدة الإنسانية.

جهد ووقت

ويشتهر الفنان بإبداعه أعمالاً تتطلب جهداً بدنياً ووقتاً ومالاً ما أكسبه ألقاباً أولى كثيرة، كاشفاً في عام 2022 عن أعمال فنية على مهبط طائرات فندق ((برج العرب)) في المعرض الأول من نوعه في دولة الإمارات.

تصف مجلة ((هالو)) الهندية أعماله الفنية بأنها تشبه حقولاً من الطاقة، وقد أوضح الفنان للمجلة من الاستديو الخاص به في منطقة القوز، مؤطراً جمله بمصطلحات روحية عند مشاركة رؤاه الإبداعية والإلهام في لوحاته، حيث قال: ((البشر غاية في التعقيد وكذلك الفن أيضاً. فنحن كبشر ممتلئون بالنوايا المريبة، ولكننا لا ندرك أن أفكارنا ونزاهتنا وطاقتنا هي التي تجعلنا ما نحن عليه))، مضيفاً ((أعتقد أنه إذا ما ركزنا على عيش حياة من النعمة، بالحب والتواضع واللطف، وإذا ما كنا على استعداد لتصفية النيات، فإننا بين الحين والآخر سنستعير لحظة من الكون وشيئاً سحرياً سيحدث، سينسكب منّا)).

حالة تأمل

وفي إشارة إلى أهمية تلك الذبذبات وقوتها، قال إنه يدخل في حالة تأملية عميقة في كل مرة يعمل على لوحة قماش، وعندما يأتيه الإلهام تبدو الطاقة وكأنها تنفجر حرفياً من سطح العمل الفني.

ويرى الفنان عمله انعكاساً لروحه ويأمل أن يكون له تأثير مماثل على المشاهدين. وهو يعمل على لوحاته كسيمفونية نابضة بحياة من الألوان، ومن أجل تحقيق التأثير المثير للذكريات، فإنه غالباً ما يبتكر ظلالاً وصبغات مميزة خاصة به.

تناغم في الألوان

يقول لمجلة ((هالو)) الهندية: ((تحتوي لوحاتي على أنسجة جديدة تماماً، ولهذا السبب عندما تنظر إلى أعمالي تجد ألواناً تشعر أنك لم ترها من قبل))، وهو يقارن نفسه بقائد أوركسترا قائلاً: ((يجب أن تمتزج الألوان بسلاسة وتناغم))، موضحاً ((تذكر أن هناك خطاً رفيعاً بين الصوت والضوضاء. فإذا كان هناك شخص واحد خارج نطاق التناغم، فقد يتحول الأمر برمته إلى فوضى محتملة)).

تصفه مجلة ((هالو)) بأنه من دعاة ((الواقعية السحرية في الفن))، وهو يصف أعماله التي تبدو تجريدية للوهلة الأولى، ((بأنها تتضمن قصة، كل من يراها يلتقط سرداً مختلفاً))، مضيفاً ((لوحاتي ليست من إبداع رسام تعبيري تجريدي ينغمس في جنون الألوان، ولا من إبداع سريالي يستغل العقل اللاواعي، وبدلاً من استخدام المنطق والفكر، فإن أعمالي أكثر غنائية ولها ارتباط قوي بالمشاعر الإنسانية والتحفيز البديهي)).

شخصيات بارزة

وخلال حياته المهنية، كلف جفري برسم صور شخصيات بارزة، مثل الملك تشارلز، وديفيد بيكهام وفيرات كوهلي، وهناك هواة جمع لأعماله ومتعاونون معه بارزون، مثل بيل غيتس ومادونا ووران بافيت وليونيل ميسي، وغيرهم.

يقول إن حلمه يكمن في إعادة ((الحب والتعاطف)) إلى عالم الفن والعالم أجمع. لكن حبه الأول يبقى للعبة الكريكيت، وله لوحات للاعبين، بما في ذلك لوحة لفيرات كوهلي تم بيعها بالمزاد العلني في حفل خيري بمبلغ قدره 4.5 ملايين دولار في لندن.