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أُنس جابر شريكة ناعومي أوساكا في زوجي «مبادلة أبوظبي للتنس»

1/29/2024 7:23:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات عن مشاركة تجمع ما بين المصنفة السادسة عالمياً التونسية أُنس جابر، والبطلة اليابانية ناعومي أوساكا، وذلك في منافسات الزوجي للبطولة التي تقام من 3 إلى 11 فبراير المقبل في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتأتي مشاركة كل من أنس جابر، وناعومي أوساكا في البطولة المصنفة في فئة 500 نقطة من رابطة محترفات التنس، عقب حصولهما على بطاقتي دعوة وايلد كارد.

كما تضم تشكيلة الفردي المشاركة في البطولة نخبة من أفضل 20 لاعبة في العالم، حيث تتنافس كل من إيلينا ريباكينا، وماريا ساكاري، وباربورا كريجيكوفا على اللقب، إلى جانب ناعومي أوساكا، وإيما رادوكانو، الفائزتين ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2021.

وعلى الرغم من أن اللاعبتين أنس جابر، وناعومي أوساكا معروفتان بمسيراتهما الفردية، إلا أنهما شاركتا من قبل في المباريات الزوجية، حيث تنافست أوساكا في زوجي السيدات في جميع بطولات غراند سلام الأربع، بينما لعبت جابر في بطولات أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة وويمبلدون.

وسبق أن شاركت جابر مع سيرينا ويليامز في منافسة الزوجي في إيستبورن عام 2022، حيث وصل الثنائي إلى الدور نصف النهائي قبل أن يضطرا إلى الانسحاب بعد تعرض اللاعبة التونسية للإصابة. وتبدأ أنس جابر أولى مبارياتها في المسابقات الفردية الأربعاء 7 فبراير المقبل، وفقاً للجدول النهائي لرابطة محترفات التنس، فيما لن يتم الكشف عن باقي مبارياتها حتى موعد القرعة الرئيسية.

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