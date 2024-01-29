ثلاثية «سمعة» تطير بكأس «دولية دبي للسلة» إلى بيروت

لعبت خبرة النجم المصري ((الإسكندراني)) إسماعيل أحمد دورها في حسم نهائي دولية دبي الدولية لكرة السلة الـ33 وتحويل كأس البطولة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بثلاثية رائعة تزامنت مع صافرة النهاية بعدما استعد الفريقان لخوض الوقت الإضافي.

إثارة

ورغم أن مؤشرات البداية كانت تشير إلى حسم الرياضي للقب بعد الفارق الذي حدث في أول فترة ((10 نقاط)) ووصل إلى 17 نقطة في بداية الربع الثالث ولكن سترونغ الفلبيني نجح في العودة للمباراة بقوة كبيرة وسرعة فائقة كما اعتاد في كل المباريات السابقة ولم يكتفِ بذلك بل تفوق بخمس نقاط بفضل عملاقه الأسطورة الأمريكي دوايت هاورد لاعب لوس أنجلوس لايكرز لكن الرياضي أعاد ترتيب أوراقه في الدقائق الأخيرة مركزاً على ناحيتين، الأولى شل خطورة العملاق دوايت والثانية استثمار الهجمات المرتدة السريعة ((فاست بريك)) عن طريق الورقتين الرابحتين وائل عرقجي أفضل لاعب في البطولة وغابريال هداف الثلاث نقاط ونجح في هذه المهمة الصعبة وتقدم من جديد بفارق نقطة ثم تعادل الفريقان 74 - 74 ليتدخل سمعة بثلاثية قاتلة ويحول كأس البطولة من مانيلا إلى بيروت بنتيجة 77 - 74.

أجمل اللحظات

وبعد الفوز الغالي أكد إسماعيل أحمد أن ما حدث في النسخة الثالثة والثلاثين في بطولة دبي الدولية للسلة سيبقى أجمل اللحظات في مسيرته الطويلة في ملاعب السلة.

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