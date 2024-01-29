لاعبو «الأبيض» يعتذرون للجماهير عن الخروج من كأس آسيا

اعتذر لاعبو منتخبنا الوطني لجماهير الكرة الإماراتية، عن وداع كأس آسيا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام منتخب طاجيكستان بفارق ركلات الترجيح 5 - 3، بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، على ملعب استاد عبدالله بن خليفة في الريان بقطر أول من أمس، وأكدوا أنهم كانوا يتمنون إسعاد الجمهور بالحصول على بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

حظ

وقال المدافع خليفة الحمادي، صاحب هدف التعادل لمنتخبنا في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة: ((اللاعبون قدموا ما عليهم في أول ربع ساعة، ولكن هذا لم يكن كافياً، وكان علينا الخروج بالفوز في الشوط الأول، وحاولنا العودة بكل قوتنا بعد التأخر بهدف، ونجحنا في ذلك ووصلنا إلى الوقت الإضافي، ووضح فيه مدى إرهاق جميع اللاعبين، وبعدها خسرنا بركلات الحظ الترجيحية، وبالطبع لسنا راضين عما قدمناه في البطولة الآسيوية، وكنا نتمنى الوصول إلى أدوار أكثر تقدماً، ونعتذر لشعب الإمارات عن الخروج من ثمن النهائي)).

من جانبه، قال طحنون الزعابي: ((رغبتنا كانت كبيرة بالوصول إلى الدور ربع النهائي وإسعاد شعب الإمارات، وقدمنا أقصى ما لدينا من جهد، وحاولنا الخروج ببطاقة التأهل، ولكن الحظ لم يحالفنا، ونعتذر للجمهور الذي لم يقصر معنا، وساندنا في كل الظروف، ونتمنى التعويض في الاستحقاقات القادمة لمنتخبنا الوطني)).

وقال يحيى الغساني: ((أكثر ما يحزنني هو الجمهور الذي حضر مباراتنا في ثمن النهائي، ومبارياتنا في دور المجموعات، وكنا نريد إسعادهم بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، ولم نكن راضين على تأخرنا في الشوط الأول أمام طاجيكستان، وحاولنا إصلاح أخطائنا في الشوط الثاني، وسجلنا هدف التعادل في وقت قاتل، ولكننا خرجنا من البطولة الآسيوية بركلات الترجيح، وعلينا التعلم من أخطائنا، ونتمنى من جمهور الإمارات، قبول اعتذارنا لأننا غير راضين عن أنفسنا في البطولة)).

اعتذار

بينما أوضح فابيو دي ليما: ((نعتذر للمشجعين الذين جاؤوا لدعمنا أمام طاجيكستان، ونعلم ما فعلوه للتواجد في الملعب، ولا أملك الكثير من الكلام لقوله، ونحن فعلنا كل ما في وسعنا للتأهل، ولكننا لم نوفق، وأتمنى أن يبقى الجمهور معنا، لأن أمامنا التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم)).

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