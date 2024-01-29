أولسين يقتحم الـ «توب 10» في «السباق إلى دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقتحم الدنماركي ثوربورن أولسين قائمة العشرة الأوائل ((التوب 10)) بالترتيب العالمي الصادر أمس لـ ((السباق إلى دبي)) في جولة دي بي ورلد للغولف،محققاً المركز السادس ،وذلك بعدما حصد لقب بطولة رأس الخيمة للغولف، منهياً المنافسات برصيد 27 ضربة تحت المعدل، ليكسب الجائزة المالية ((مليون ونصف المليون درهم))، و500 نقطة، رفعت رصيده في الموسم إلى 663 نقطة.
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