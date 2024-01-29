أولسين يقتحم الـ «توب 10» في «السباق إلى دبي»

اقتحم الدنماركي ثوربورن أولسين قائمة العشرة الأوائل ((التوب 10)) بالترتيب العالمي الصادر أمس لـ ((السباق إلى دبي)) في جولة دي بي ورلد للغولف،محققاً المركز السادس ،وذلك بعدما حصد لقب بطولة رأس الخيمة للغولف، منهياً المنافسات برصيد 27 ضربة تحت المعدل، ليكسب الجائزة المالية ((مليون ونصف المليون درهم))، و500 نقطة، رفعت رصيده في الموسم إلى 663 نقطة.

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