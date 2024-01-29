أبطال اليابان وإيرلندا وأمريكا يتقدمون المرشحين للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي 30 مارس

كشف نادي دبي لسباق الخيل، عن قائمة الخيول المرشحة للمشاركة في مختلف سباقات الدورة 28 لأمسية كأس دبي العالمي 2024، والتي يستضيفها مضمار ميدان العالمي في 30 مارس المقبل، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى للتسجيل، بتقدمهم أبطال اليابان وإيرلندا وأمريكا، وتضم القائمة 1423 ترشيحاً لـ 868 خيلاً تتدرب في 19 دولة، ما يظهر الطبيعة العالمية، والقدرة الاستقطابية للحدث، الذي وضع دبي في خارطة صناعة سباقات الخيل العالمية، وجعلها محط أنظار واهتمام الملاك والمدربين والفرسان من كافة أرجاء العالم.

وتصدر قائمة المرشحين لأمسية كأس دبي العالمي، ((أوشبا تيسورو))، بطل كأس دبي العالمي 2023، والذي تصدر قائمة أخرى من ستة أبطال يسعون إلى الدفاع عن ألقابهم في الحفل، ما يعد مؤشراً على قوة الحدث، واستدامة الأداء، والأثر الإيجابي لتجربة المشاركة في دبي، لدى أرباب الخيول، بفضل جودة المرافق، وارتفاع مستوى الخدمات والخبرات التنظيمية.

ويتنافس أكثر من بطل على اللقب في عدد من سباقات الدورة، حيث يتصارع بطلا الكأس وداربي الإمارات في الكأس، وبطلان سابقان لدبي غولدن شاهين، بينما يتطلع ((دانيه)) لتحقيق الثنائية في ((القوز سبرنت))، ويسعى ((لورد نورث)) لتسجيل رباعية تاريخية غير مسبوقة في ((دبي تيرف)).

سجل متميز

وأكدت اليابان عزمها الحفاظ على سجلها المتميز في أمسية كأس دبي العالمي في السنوات الأخيرة، من خلال تسجيلها 200 مشاركة، تضم عدداً من الأبطال البارزين، وتعد من بين الأقوى عددياً في تاريخ المشاركات اليابانية في الأمسية، فعلاوة على بطل كأس دبي العالمي ((أوشبا تيسورو))، تضم الكتيبة اليابانية ((ديرما سوتاجاكي)) بطل داربي الإمارات 2023، والذي تم ترشيحه لكأس دبي العالمي (الفئة الأولى)، البالغة جائزته 12 مليون دولار، برعاية طيران الإمارات، وربما يلتقي في مواجهة ثأرية مع ((وايت اباريو)) بطل ((بريدرز كب كلاسيك)) (الفئة الأولى)، وهو أحد 150 ترشيحاً من الولايات المتحدة، وإلى جانبه ((ناشونال تريشر))، بطل بريكنيس ستيكس (الفئة الأولى).

أسماء كلاسيكية

وتشير قائمة المرشحين إلى أن نسخة هذا العام من سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك (الفئة الأولى)، البالغة جائزته 6 ملايين دولار، تبدو أكثر قوة، وتضم القائمة المهرة اليابانية ((لبرتي آيلاند))، الفائزة في اثنتين من جولات التاج الثلاثي الياباني، كما تم تسجيل كل من ((اوغستا رودان)) بطل ((ايريش داربي))، و((ايريش شامبيون ستيكس)) بإشراف المدرب ايدان اوبراين، إضافة إلى الياباني ((شهريار)) الفائز بالسباق في نسخة عام 2022، والذي شغل المركز الخامس في نسخة العام الماضي، وتزداد القائمة قوة، بتسجيل المهرة الإنجليزية البارزة ((ايملي اب جون))، وغيرها من النجوم.

((لورد نورث))

ويعد سباق ((دبي تيرف)) (الفئة الأولى) البالغة جائزته 5 ملايين دولار، برعاية موانئ دبي العالمية، مناسبة دولية خالصة، وتطمح للمشاركة فيه المزيد من الخيول المرموقة، ومن بينها ((لورد نورث))، في محاولة من ابن دباوي لتسجيل الفوز الرابع بالسباق، على نحو غير مسبوق، وينازعه الياباني ((دو ديوس)) بطل ((اريما كينين))، فيما يعكس تسجيل ((فويج بابل)) أفضل مستوى للخيول القادمة من هونغ كونغ، كما تم تسجيل بطل ((بريدرز كب مايل))، ((ماستر أوف ذا سيز))، الذي قد يمنح مدرب جودلفين شارلي ابلبي الفوز بالسباق.

ومن بين الخيول الساعية للدفاع عن اللقب في سباقات أمسية كأس دبي العالمي، ((سيبليوس)) المسجل للدفاع عن لقبه في ((دبي غولدن شاهين)) (الفئة الأولى)، برعاية نخيل، وربما يواجه ((سويتزرلاند)) وصيفه في العام الماضي، والفائز بنسخة 2022، كما تم تسجيل ((دانيه)) بطل ((القوز سبرنت))، الفئة الأولى، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، وربما يواجه ((ذا استرولوجيست))، وصيف العام الماضي، علاوة على رفيقه الأسترالي ((ستار باترول)).

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