ذهاب نصف نهائي كأس المحترفين 9 فبراير

ذهاب نصف نهائي كأس المحترفين 9 فبراير
التاريخ
1/29/2024 7:23:21 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حددت رابطة المحترفين يوم 9 فبراير المقبل، لمباراتي ذهاب نصف نهائي لأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، ((كأس المحترفين)) ،ويتم تحديد موعد مباراتي الإياب لاحقاً،وتقام مباراة اتحاد كلباء وضيفه العين في الخامسة و20 دقيقة مساء، ويليها مباراة الوصل والوحدة، باستاد زعبيل في الثامنة مساء.
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