ذهاب نصف نهائي كأس المحترفين 9 فبراير

حددت رابطة المحترفين يوم 9 فبراير المقبل، لمباراتي ذهاب نصف نهائي لأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، ((كأس المحترفين)) ،ويتم تحديد موعد مباراتي الإياب لاحقاً،وتقام مباراة اتحاد كلباء وضيفه العين في الخامسة و20 دقيقة مساء، ويليها مباراة الوصل والوحدة، باستاد زعبيل في الثامنة مساء.

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