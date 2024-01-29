منتخب الجودو إلى فرنسا للمشاركة في «باريس غراند سلام»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تتوجه بعثة منتخب الجودو إلى فرنسا اليوم، استعداداً للمشاركة في بطولة ((باريس غراند سلام 2024))، والتي تنطلق الأحد المقبل ضمن برنامج إعداده لأولمبياد باريس .
وتضم بعثة المنتخب 8 لاعبين ولاعبات، ويرأسها ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.
واختتم المنتخب أول من أمس مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى للجودو في مدينة ((أوديفيلاس)) البرتغالية، وجاء ترتيبه الأول عربياً والـ24 عالمياً.
وقدم اللاعب عمر معروف مستوى متميزاً في منافسات الوزن الثقيل فوق 100 كجم بمشاركة 40 لاعباً من أبرز المصنفين في العالم، ونجح في تخطي الألماني كوني لوسيني في دور الـ 32، ثم بطل شيلي سوليس فرانسيسكو، قبل أن يخسر من بطل كوريا الجنوبية كيم ميجونيج، لينتقل إلى دور الترضية ويتفوق على البطل البرازيلي سيلفا رافائيل، ثم خسر في مواجهة المصنف الأول تاسوييف اينال ليحصد المركز الخامس في الترتيب العام.
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