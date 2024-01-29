منتخب الجودو إلى فرنسا للمشاركة في «باريس غراند سلام»

تتوجه بعثة منتخب الجودو إلى فرنسا اليوم، استعداداً للمشاركة في بطولة ((باريس غراند سلام 2024))، والتي تنطلق الأحد المقبل ضمن برنامج إعداده لأولمبياد باريس .

وتضم بعثة المنتخب 8 لاعبين ولاعبات، ويرأسها ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

واختتم المنتخب أول من أمس مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى للجودو في مدينة ((أوديفيلاس)) البرتغالية، وجاء ترتيبه الأول عربياً والـ24 عالمياً.

وقدم اللاعب عمر معروف مستوى متميزاً في منافسات الوزن الثقيل فوق 100 كجم بمشاركة 40 لاعباً من أبرز المصنفين في العالم، ونجح في تخطي الألماني كوني لوسيني في دور الـ 32، ثم بطل شيلي سوليس فرانسيسكو، قبل أن يخسر من بطل كوريا الجنوبية كيم ميجونيج، لينتقل إلى دور الترضية ويتفوق على البطل البرازيلي سيلفا رافائيل، ثم خسر في مواجهة المصنف الأول تاسوييف اينال ليحصد المركز الخامس في الترتيب العام.

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