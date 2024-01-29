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ناصر اليماحي: عكاشة حمزاوي أضرنا كثيراً

1/29/2024 7:23:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة لـ ((البيان)) أن قضية اللاعب الجزائري عكاشة حمزاوي هداف الفريق في دوري الدرجة الأولى الذي غادر قلعة ((الذئاب)) دون إبداء أسباب أو أخذ إذن من إدارة النادي للاتفاق مع أحد الأندية الخارجية، لا تزال في طور المخاطبات بين الجانبين، مشيراً إلى أن الفجيرة تضرر كثيراً من الرحيل المفاجئ للاعب، ويسلك النادي كل الطرق القانونية من أجل الحفاظ على مكتسبات النادي ورد الحقوق.

من ناحية أخرى، أشاد اليماحي بالفوز الذي حققه الفجيرة آخر جولتين في دوري الهواة، منوهاً إلى أن الانتصارين وضعا الفريق على مقربة من المقدمة، ونطمح في أن يواصل بذات الأداء في قادم الجولات، مع ضرورة معالجة الأخطاء والهفوات التي وقع فيها اللاعبون أمام سيتي.

وأوضح اليماحي: في بعض المباريات يعتبر الفوز أساسياً دون النظر لأداء اللاعبين، وأشار إلى أن الجهاز الفني للفجيرة سيأخذ كل مباراة بـ ((القطعة)) ونأمل في تحقيق الفوز في قادم المباريات حتى ينافس الفريق على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

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