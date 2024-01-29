ناصر اليماحي: عكاشة حمزاوي أضرنا كثيراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة لـ ((البيان)) أن قضية اللاعب الجزائري عكاشة حمزاوي هداف الفريق في دوري الدرجة الأولى الذي غادر قلعة ((الذئاب)) دون إبداء أسباب أو أخذ إذن من إدارة النادي للاتفاق مع أحد الأندية الخارجية، لا تزال في طور المخاطبات بين الجانبين، مشيراً إلى أن الفجيرة تضرر كثيراً من الرحيل المفاجئ للاعب، ويسلك النادي كل الطرق القانونية من أجل الحفاظ على مكتسبات النادي ورد الحقوق.
من ناحية أخرى، أشاد اليماحي بالفوز الذي حققه الفجيرة آخر جولتين في دوري الهواة، منوهاً إلى أن الانتصارين وضعا الفريق على مقربة من المقدمة، ونطمح في أن يواصل بذات الأداء في قادم الجولات، مع ضرورة معالجة الأخطاء والهفوات التي وقع فيها اللاعبون أمام سيتي.
وأوضح اليماحي: في بعض المباريات يعتبر الفوز أساسياً دون النظر لأداء اللاعبين، وأشار إلى أن الجهاز الفني للفجيرة سيأخذ كل مباراة بـ ((القطعة)) ونأمل في تحقيق الفوز في قادم المباريات حتى ينافس الفريق على خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم الكروي الجاري.
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