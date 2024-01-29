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حياة آل خليفة: جائزة «محمد بن راشد للإبداع» تحمل قيماً ملهمة للرياضيين

1/29/2024 7:23:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة، عضو اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، نائبة رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بالاتحاد، أن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تحمل في مضمونها القيم الملهمة للرياضيين المبدعين العرب، وتقدم لهم منصة صلبة ترتكز في رؤاها على قائد عربي ملهم تميز بالريادة في المبادرات التي كان لها تأثيرها الإيجابي في تزايد أعداد المبدعين العرب وتنافسيتهم العالمية، وعبرت عن فخرها وسعادتها بالحصول على هذه الجائزة في دورة سابقة.

دور

وأشارت الشيخة حياة آل خليفة، إلى الدور المؤثر والمتعاظم الذي تضطلع به أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية برؤية ((أم الإمارات)) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة الإماراتية، والارتقاء بقدراتها وتهيئة الظروف الملائمة التي تقودها إلى المراكز المتقدمة وتحقيق الإنجازات الريادية العالمية.

تميز

كما توقعت الشيخة حياة آل خليفة المزيد من النجاح والتميز لفعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024، بالشارقة، والتي تعكس رؤية حكيمة تقودها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تولي رعاية كبيرة ومستدامة للفتاة الإماراتية والعربية في المجال الرياضي عبر الفعاليات الرياضية المتنوعة التي كان لها دورها المؤثر في تعزيز قطاع رياضة المرأة في العديد من دولنا العربية.

تجارب

وثمنت تميز دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي التي باتت موطن الرياضات القتالية عالمياً بما تقدمه من تجارب رائدة في تنظيم واستضافة هذه الفعاليات وفق أفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى تميزها الاستراتيجي في رياضة الفروسية عالمياً.

ودعت اللجان الأولمبية الوطنية في الدول العربية إلى دعم وتعزيز خطط واستراتيجيات رياضة المرأة ومتابعة التقييم الدوري لضمان الاستدامة والاهتمام بالفئات السنية التي تمثل رافداً للتواصل وبناء القدرات وفق منظومة مستدامة لتعزيز الإنجازات للأجيال الحالية والقادمة.

استضافة

وحول استضافة دولة الإمارات لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في أبريل 2024، قالت: ((نشكر دولة الإمارات على استضافة البطولة التي تمثل قيمة كبيرة لدعم قدرات الفئات الشابة، وصقل تجاربهم من خلال هذه المنافسات التي تحقق الكثير من الفوائد الإيجابية، وإبراز أبطال في منطقتنا الخليجية، وعلى المستوى الشخصي أتمنى استمرار مثل هذه المنافسات لهذه الفئة السنية، مع ضرورة الاهتمام بالرياضات الأولمبية)).

كما عبرت الشيخة حياة آل خليفة عن فخرها وتقديرها للدعم والاهتمام الذي تحظى به الرياضة البحرينية، موضحة أن المرأة البحرينية حريصة دوماً على تعزيز تواجدها المشرف في المحافل الإقليمية والدولية، بما تمتلكه من إرادة وشغف للوصول إلى التنافسية في البطولات الخارجية.

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