رادوي يجهز لاعبي الجزيرة للمباريات المقبلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل الجزيرة تحضيراته لبقية مشوار الموسم الحالي بمعنويات عالية تحت قيادة الروماني ميريل رادوي المدير الفني الجديد للفريق، الذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً للهولندي فرانك دي بور. وتميزت التدريبات التي حظيت باهتمام متعاظم من قبل الجهاز الإداري بالروح المعنوية العالية التي عكست رغبة اللاعبين في الاستفادة من فترة توقف المباريات الرسمية بهدف العودة القوية.
وركز رادوي على رفع معدل اللياقة البدنية وتجهيز جميع عناصر الفريق، في ظل غياب 7 من الدوليين الذين يتواجدون مع المنتخب الوطني، والمهاجم الموريتاني أبو بكر كامارا المشارك مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا، ما جعل الجهاز الفني يركز على مجموعة كبيرة من الشباب في التدريبات السابقة بهدف تجهيزها للمرحلة المقبلة.
وخاض الجزيرة مباراة ودية قوية أمام الخليج السعودي خسرها بهدفين مقابل هدف أحرزه محمد ربيع، منح خلالها الجهاز الفني فرصة المشاركة على مجموعة كبيرة من عناصره، وكان النادي قد اتفق سابقاً على خوض 5 مباريات ودية في فترة التوقف لكن الجهاز الفني قرر تعديل برنامجه الإعدادي.
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