نعم وبلا مقدمات هو شعور بالأسف، ذلك الخروج الدرامي لمنتخب الإمارات لكرة القدم من دور الـ 16 لكأس آسيا بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهت مباراته أمام منتخب طاجيكستان بالتعادل في الوقتين الأصلي والإضافي. وهذا الشعور الذي انتابني وانتاب كل إماراتي وكل محب مرده أسباب كثيرة لا يسعها هذا المقال بالطبع، لكننا سنحاول رصد بعض الأسباب ومنها ما يلي:

أولاً: أن هذا الخروج والعودة للديار حدث بعد أن قدم المنتخب أفضل مبارياته في البطولة، فشتان الفارق بين مستوى المنتخب في هذه المباراة الإقصائية ومباريات دور المجموعات.

ثانياً: الخروج شكل صدمة كبيرة في شكله أيضاً، فقد حدث بعد دقائق معدودة من نوبة فرح عارمة لحظة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بضربة رأس رائعة من المتألق خليفة الحمادي، وبعد سلسلة طويلة من الغزوات المتتالية، وكان من المنطقي أن نستثمر ذلك التصاعد في الوقت الإضافي لكن للأسف لم يحدث!

ثالثاً: ضربة الجزاء الضائعة جاءت من حيث لا نحتسب، من كايو كانيدو أحد أفضل اللاعبين خبرة، في مقابل براعة لاعبي الفريق المنافس الذين سجلوا العلامة الكاملة!

رابعاً: أن هذا الخروج جاء بعد أن وضع المدرب يده على أفضل تشكيل ممكن، وكأنه قد احتاج إلى عشر مباريات أو يزيد لكي يفعل، مع وضع اسم الهداف الكبير علي مبخوت بين قوسين، الذي استبعده المدرب حتى من الجلوس على مقاعد الاحتياطيين، وتلك قضية أخرى معذبة!!

خامساً: أن الأسف صنعه أيضاً خروجك أمام منتخب يشارك لأول مرة في كأس آسيا في مقابل خبرة إماراتية ومراس بلغت 11 مرة، وفي مقابل فارق كبير بين منتخب إماراتي تصنيفه الدولي 64 وبين منافس في الترتيب الـ 106، هذه الأمور ولا تستطيع أن تمنع نفسك معها من حسرة المقارنة رغم إعجابك بموقف الفريق الطاجيكي الذي يصعد لدور الـ 8 مباشرة في أولى مشاركاته من خلال بوابتك!

آخر الكلام

ظللنا ننادي بالروح القتالية وعندما حدثت في أحسن صورها خرجنا يا بينتو!! وختاماً.. هي مجرد مصادفة أن يخرج المنتخبان الشقيقان المصري والإماراتي بنفس المشهد، بضربة من علامة الجزاء في نفس الليلة!!