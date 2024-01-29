لماذا تحلم أكثر مما يجب؟

في جلسة ضمت أسماء كثيرة من المثقفين العرب، الذين اجتمعوا ليمضوا سهرة طويلة معاً، بعضهم يتعارف وبعضهم يلتقي للمرة الأولى، لكنهم بعد أن تعارفوا وتبادلوا الابتسامات والسلامات، انفتحت شهية الكلام والشكوى وتبادل وجهات النظر، فسافر في السماء قمر، وفي المكان أبحرت حكايات وقصص ومفارقات وأسرار، تبدو وكأنها انطلقت من كهوف غائرة في الذاكرة وفي القلوب.

فإذا ألقيت أذنيك إلى ما يدور سيفاجئك ما تسمع حتماً، يقول لك أحدهم ألقيت في غيابة السجن دهراً، حتى اقتنع من قام بسجنه أنه بريء تماماً مما نسب إليه من اتهامات، فأطلق سراحه، أما هو فأطلق ساقيه وقلبه للريح وغادر بلاده إلى غير رجعة، قال إن الخوف استوطنه وإنه فقد الأمان إلى غير رجعة، والوطن ليس بيتاً ولا مأدبة طعام ولا علماً يرفرف فقط، لكنه أمان وكرامة وإن كرامته قد أهدرت مع سبق الإصرار والترصد!

بينما يقول آخر لقد غدره زميله في العمل، بعد أن كان يقضي النهارات معه في تنظيم حدث ثقافي معين، فإذا به يشي لجهات معينة، فتسبب ذلك في حبسه سنوات وكان ذلك ظلماً وعدواناً كذلك، أما الثالث فيتحدث عن روايته التي ما إن انتهى من كتابتها ومراجعتها وطباعتها وعرضها بالفعل على رفوف المكتبات، تفاجأ بسحبها من الأسواق لأن زميله كتب تقريراً عن وجود مخالفات رقابية في متن الرواية لم ينتبه لها الرقيب فكانت النتيجة سحبها من الأسواق ومنعها نهائياً!

الحقيقة هي أن الوشايات والعداوات ليست سمات من زمن مضى كما يقال، وليست صبيانيات طلاب المدارس وموظفي المؤسسات البيروقراطية الذين ولدوا على أعتاب عقد التسعينيات من القرن الماضي، بل هي واحدة من سمات المؤسسات الحديثة، تعشش فيها وتعبث بمستقبل كثيرين، بل وتدمرهم تماماً!

والحقيقة التي لا جدال فيها هي أن المثقف ربما يكون الشخص الأكثر عرضة لكل الأمواج العاتية التي قد تعصف أو تهب من أية جهة، وأياً كانت تلك الجهة، فهو الذي يتلقى سوء الظنون وكل اللعنات، ربما لأنه يعرف أكثر مما ينبغي، وربما لأنه يحلم أكثر مما يجب!