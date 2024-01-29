وهذه حرب تجويع جماعية

بعد الوصمة جاءت الصدمة، وأدار اللوبي القوي والمسيطر على السياسيين والنافذين في دول الغرب حملة بنيت على التزوير، وصدرت أحكام عاجلة دون قضاة ودون أدلة، ودون حتى إثبات تهم يتحدثون عنها وكأنها حقيقية لا تقبل النقاش أو النفي.

الغرب مصدوم، فهذه إسرائيل التي فتحت ملفاتها في قضية دولية، موضوعها إبادة جماعية، وهي التي كانت حصناً منيعاً، لا يقترب منه أحد، إن خالفت القوانين لا تحاسب، وإن اعتدت لا تساءل، وإن رفضت القرارات لا تلزم، ومن تجرأ عليها؟ دولة كانت حتى 30 سنة مضت مسلوبة الإرادة والحقوق، تخضع لتمييز عنصري من أصحاب العيون الزرقاء والشعر الأشقر، أبناء المستعمرين، من يظنون أن جنسهم فوق البشر أجمعين، بقايا أنظمة نازية وفاشية، ينهبون الثروات، ويحتقرون السكان الأصليين، أصحاب الأرض، وملاك الحق، شعب جنوب أفريقيا، الذي تعرض للمذابح والتهجير والتشريد والاستعباد بحجة التميز الأوروبي، حتى أنهك أصحاب الحق من سرق وطنهم، فاستسلموا لمن نصرهم ربهم، وساندهم العالم بأسره، ولم يرضخ شعبهم، واسترجعوا ما نهب منهم، وأداروا دولتهم، ولأنهم أوفياء لم ينسوا إخوتهم، ولم يرضوا بأن يروا شعباً يقتل في أرضه أو يهجر منها، فكانت مبادرتهم، وكان القرار الذي هز الغرب كله، لأنه كان يعير العالم بإسرائيل، ويستهين ببلاد الشرق الأوسط كلها، ويذكرها في كل مناسبة بالنموذج الحضاري الذي زرعه بينهم، وكانت الديمقراطية هي الشماعة التي علقوا عليها انحيازهم، فكل خطاياهم كانت مبررة لأنهم ديمقراطيون، ينتخبون حكومات تتجدد مسميات رؤسائها بين الحين والآخر، لكنها لا تختلف في سلوكها، من يسارهم إلى يمينهم، ومن يدعو الليبرالية إلى ذوي التشدد الديني، كلهم وجوه لعملة واحدة.

نتنياهو أراد ((قشة)) تنقذه، فاخترع قصة الأشخاص العاملين في ((الأونروا)) الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وهي محاولة يائسة للفت الأنظار عن ((وصمة العار))، والغرب سانده ليحدث أثراً عاماً لذلك الادعاء، ونسوا جميعاً أن تصرفات الأشخاص لا تحسب على منظمة دولية تدير مهمة إنسانية في غزة إلا في حالة واحدة، وهي أن الغرب يشارك في حرب تجويع جماعية!