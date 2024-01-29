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يزيدك رفعة وعلواً

1/29/2024 7:23:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقول إحدى السيدات: ((كنت أعتقد أن تقديم استقالتي من الوظيفة قد يجعل المسؤولين يتمسكون بي أكثر ويحدثون بعض التغييرات الإيجابية التي تجعلني أعيد النظر في موضوع الاستقالة وأبقى))، لكن حدث عكس ما توقعت تماماً، فقد تمت الموافقة مباشرة على الاستقالة برغم الإنجازات والنجاحات التي حققتها طوال السنوات الماضية التي قضيتها مخلصة ومجتهدة لأبعد الحدود في العمل، هي صدمة غير متوقعة، أي شخص في موقف مماثل يتوقع أن يطلب منه على الأقل توفير الأسباب وإن كان بإمكانهم تقديم مميزات أفضل ليستمر في العمل ولكن ذلك للأسف لم يحدث، لذا أخذتها كتحدٍّ ودخلت مجال ريادة الأعمال.

تقول السيدة إنها حين دخلت في هذا المجال غمرها في البداية الشعور بالخوف وهو بلا شك أمر طبيعي جداً ومفيد في نفس الوقت لأنه يجعلك تتخذ الخطوات اللازمة بحرص، وبالتالي تتجنب قدر الإمكان الوقوع في بعض الأخطاء الكبيرة، وهذا السلوك يجعل لديك سياسة واضحة في الاستعداد الذهني والإعداد العميق قبل اتخاذ أي قرار، وهذا ما يسمى بـ ((الخوف الإيجابي)) الذي يدفع الشخص إلى تقديم أفضل ما عنده والتأكد من إتمام كل ما هو مطلوبٌ منه بالشكل المناسب.

أما الخوف الذي يعيق الشخص عن الحركة والتقدم وإحداث التغيير الإيجابي في حياته فهو حتماً الخوف السلبي لأنه يسطو عليه ويضعه في سجن الماضي، فيبدأ يتذكر التجارب السابقة والمعاملة السيئة وعدم تقدير جهوده بالرغم من تفانيه في العمل، فيدور في قوقعة الماضي السلبية بدلاً من وضع النقاط على الحروف والتخطيط لتحقيق نتائج أفضل وخوض التجارب الجديدة التي تزيدهُ رفعةً وعلواً.

حاول دائماً ألا تكون أسيراً لتجارب الماضي، لا بد من مواجهة جميع المخاوف التي تمنعك من إحداث التغيير الإيجابي، ولا تتجنب مشاعرك السلبية بل افهمها واعرف أسبابها الحقيقية وستتمكن بذلك من إحداث التغيير الإيجابي المطلوب.

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