حينما يكون عيد الاستقلال كئيباً.. ميانمار نموذجاً

جرت العادة أن يكون عيد الاستقلال أو اليوم الوطني في أي دولة مقترناً بالفرح والاحتفالات البهيجة والتذكير بإنجازات الوطن، خلال السنوات التالية لخروج المستعمر، واستعادة الحرية والسيادة الوطنية، لكن الأمر مختلف في ميانمار (بورما سابقاً)، التي صادف أن يكون يوم الرابع من شهر يناير الجاري الذكرى الـ 76 لاستقلالها عن بريطانيا، التي دام حكمها لهذه البلاد كمقاطعة من مقاطعات الهند البريطانية من عام 1824 إلى عام 1948، ذلك أن ميانمار لم تهنأ باستقلالها وحريتها سوى فترة قصيرة جداً، امتدت من عام 1948 إلى عام 1962، وهي الفترة التي تولت قيادتها حكومات ديمقراطية مدنية منتخبة، برئاسة السياسي القومي ((أو نو))، أما الفترات التالية (باستثناء فترة قصيرة) فقد شهدت انقلابات عسكرية ابتداء من انقلاب 1962، بقيادة قائد الجيش الجنرال ((ني وين))، الذي أرسى حكماً دكتاتورياً أبوياً منيعاً ونظاماً اشتراكياً قاتماً، ورسخ نفوذ العسكر وتدخلهم في مختلف مناحي الحياة على مدى 12 سنة، الأمر الذي حرم البلاد والعباد من الحرية والنهضة والتقدم والانفتاح على العالم، وقوض كل ما تركه المستعمر البريطاني خلفه من نظم إدارية ومؤسسات مدنية وهياكل للافتصاد الحر، وانتهاء بانقلاب الأول من فبراير 2021، الذي ستحل قريباً ذكراه الرابعة.

ولأن الاستقلال فقد سحره أضحت الملايين من شعب ميانمار تستقبل عيد الاستقلال بالحزن بدلاً من الفرح، لأن جنرلات جيشهم أفرغوا هذه المناسبة من محتواها، ولم يقدموا لهم سوى المرارة والحرمان والقمع والتسلط، ولا نبالغ لو قلنا إن الكثيرين من هؤلاء باتوا يحنون إلى زمن ما قبل الاستقلال حينما كانت حرياتهم الشخصية وأمورهم المعيشية وقنوات التعبير عن آرائهم ــ على الأقل ــ مصونة، بل وينظرون إلى ما يجري في الهند، التي كانوا يوماً ما جزءاً إدارياً منها بنظرة الغبطة والتحسر.

وهكذا نجد أن المحتفل الوحيد بالمناسبة هم جنرالات الطغمة العسكرية الحاكمة ورموز ((مجلس إدارة الدولة)) المغتصب للسلطة، وأعوانهما القلة ممن باتوا يرددون شعارات متكررة كل عام حول ((استقرار الدولة وتعزيز النظام العام))، و((القضاء على الإرهاب والجماعات المتمردة))، و((إنقاذ وحدة البلاد من المتمردين العرقيين والشيوعيين والمجاهدين قبل إجراء أي انتخابات تعددية حرة)).

وبعبارة أخرى يكرر جنرلات الجيش هذه الشعارات كل عام، محاولين إقناع الميانماريين بأن أحوال بلدهم على ما يرام وأن الخير قادم طالما أنهم يؤيدون جيش البلاد الساهر على الأمن والنظام، بينما الشواهد تقول غير ذلك، فالجيش الأسطورة، الذي يدين بتعليمه لأكاديمية عسكرية، أنشأه المستعمر البريطاني في الأربعينيات، ثم طوره الحكم المدني الديمقراطي في الخمسينيات، بات يتلقى ضربات يومية من ميليشيات متمردة وجماعات انفصالية منتشرة في مختلف أقاليم البلاد، وبالتالي فهو ليس في أفضل أحواله، ويعاني من الخسائر وإن قال خلاف ذلك.

ومن ناحية أخرى يعاني الاقتصاد من حالة ترهل ألقت بظلال قاتمة على مستويات المعيشة ومداخيل الأسر وموازنة الدولة ومخصصات التعليم والصحة.

وطبقاً لتقرير نشره صندوق النقد الدولي حول حالة الاقتصاد في ميانمار في عام 2023 فإن القوة الشرائية للأفراد والأسر ضعيفة، وبالتالي فإن الاستهلاك الداخلي محدود ولا يمكنه قيادة النمو، فيما أدت القيود المفروضة على الاستيراد إلى نقص المعروض من الكثير من السلع، وبالتالي ارتفاع أسعارها، ويضيف التقرير أن ميانمار تعاني من نقص خطير في الطاقة، وضعف في جذب الاستثمارات الخارجية، بسبب تعقيدات الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة، وانخفاض مشهود في منتجات وأرباح القطاع الزراعي، بسبب الأعمال القتالية الدائرة في الأرياف بين الجيش والمتمردين، وفصائل المعارضة.

ويترافق كل هذا الوهن مع حالة غضب شعبية داخلية واحتجاجات وعقوبات من قبل الدوائر الإقليمية والعالمية لسببين، أولهما: عملية التطهير العرقي، التي يمارسها الجيش ضد الروهينغيا المسلمين المنتمين إلى ولاية أركان في غرب البلاد، وثانيهما: استمرار اعتقال زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وابنة بطل الاستقلال السيدة ((أونغ سان سو شي))، منذ الأول من فبراير عام 2021 بتهمة أن نتائج انتخابات نوفمبر 2020 العامة، التي جعلتها شريكة في السلطة مزورة.