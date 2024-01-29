جدلٌ كبيرٌ ثار حول ظهور الفنانة المصرية القديرة نجاة الصغيرة، في حفل ((جوي أووردز)) بالمملكة العربية السعودية قبل أيامٍ.

فريق قال إنه لم يكن من اللائق ظهورها على خشبة المسرح أمام الجمهور، وهي في منتصف العقد التاسع من عمرها، ورأى أنه كان يجب أن تحتفظ بصورتها القديمة في أذهان الناس، وفريق عتب عليها لقبولها التكريم في الخارج، وقال إنه كان يجب أن يتم تكريمها في بلدها مصر.

للفريق الأول نقول، إن الناس عندما تحب أو تُعجَب بفنانٍ أو مبدعٍ، أو أي إنسانٍ، فإنها لا تحبه أو تُعجَب به في مرحلة شبابه لتكرهه عندما يهرم أو يشيخ، لأن الحب والإعجاب غير مرتبطَيْن بمرحلةٍ من مراحل العمر، إذا تجاوزها الإنسان، وتغيّر شكله الخارجي ذهب هذا الحب أو الإعجاب، ونجاة الصغيرة فنانةٌ كبيرةٌ، أحب الناس صوتها وشخصيتها مثلما أحبوا صورتها وشكلها، وهي ما زالت تحتفظ بجمالها الداخلي والخارجي معاً، رغم بلوغها منتصف العقد التاسع من العمر.

أما الفريق الثاني، فنقول له إن تكريم أي فنانٍ أو مبدعٍ في أي بلدٍ عربيٍ، هو تكريمٌ له في بلده، لأن الوطن العربي واحدٌ، لا فرق بين شعوبه، ومثلما مصر وطنٌ لكل العرب، فإن كل البلدان العربية وطنٌ للمصريين، علماً بأن والد الفنانة نجاة محمد حسني البابا كان سورياً، هاجر في شبابه إلى مصر، وأقام فيها حيث وُلِدت هي وأخواتها وإخوتها، وعمها هو الفنان أنور البابا، الذي اشتهر بتقديم شخصية أم كامل في الأعمال الدرامية السورية.

ما لفت نظري أيضاً أن المتجادلين غاب عنهم أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكريم الفنانة نجاة الصغيرة خارج مصر. فقد تم تكريمها عام 2006 في دولة الإمارات العربية المتحدة، عندما منحها المكتب الثقافي لحميد بن علي العويس، عليه رحمة الله، جائزة (هؤلاء أسعدوا الناس)، في حفلٍ كبيرٍ أقيم في دبي، وهي جائزةٌ استحدثها سلطان بن علي العويس، عليه رحمة الله، عام 1997، خارج إطار جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، التي تمنحها مؤسسته، وجائزة العويس للإبداع، التي تمنحها ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

جاءت فكرة الجائزة، كما يذكر الأستاذ عبد الإله عبد القادر، عندما رأى سلطان بن علي العويس، إطلاق مشروعٍ أراد من خلاله ترسيخ وإتمام جوانب تحفيز مختلف أشكال الإبداع، عبر التركيز على تثمين جهود وأعمال الفنانين العرب، الذين زرعوا الأمل في قلوب الناس عبر أعمالهم الفنية، في أغانيهم أو عروضهم المسرحية وأعمالهم السينمائية والتلفزيونية.

وقد رصد، عليه رحمة الله، مبلغاً لهذه الجائزة، وأراد أن يدمجها مع جوائز مؤسسته الثقافية المعروفة، لكنه لم يستطع تنفيذ ذلك، نتيجة اصطدامه مع شروط اللوائح الخاصة بآليات عمل الجوائز وقوانينها الصارمة، فكان المَخرَجُ هو الإعلان عن الجائزة الجديدة عبر مكتبٍ ثقافيٍ تابعٍ له، تم استحداثه بغرض الخروج من هذه الإشكالية، وذلك ليكون الجهة المخوّلة بتوجيه الدعوات والمراسلات للجائزة الجديدة.

جائزة (هؤلاء أسعدوا الناس) كرمت في دورتها الأولى عام 1997 مجموعةً من الفنانين العرب، هم عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج من الكويت، وعادل إمام من مصر، ودريد لحام من سوريا، ولم يعترض أحدٌ على تكريمهم خارج بلدانهم، وكان مقرراً أن تستمر الجائزة، لولا رحيل سلطان بن علي العويس عام 2000، قبل أن يقوم بوضع آليةٍ لاستمراها، فظلت تلك الدورة يتيمةً، إلى أن جاء شقيقه حميد بن علي العويس وأخته السيدة الفاضلة أم علي، فأعادا إحياء الجائزة عام 2006 م، وكرما الفنانة نجاة الصغيرة، وذلك بعد أن استقر الرأي على تكريم فنانٍ واحدٍ فقط في كل دورة.

ولكن يبدو أن رحيل حميد بن علي العويس، رحمه الله، عام 2007، حال دون استمرار الجائزة أيضاً، غير أن عائلة العويس، حفظها الله، باقيةٌ، وربما أعادت الأسرة الكريمة ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، إحياء الجائزة مرةً ثانيةً، ووضعت آلية لاستمرارها.

تكريمُ فنانٍ في حياته، سواء تم ذلك في بلده أو خارجه، هو تقديرٌ لعطائه، فهؤلاء المبدعون جديرون بأن نسعدهم مثلما أسعدونا.