الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدّت الحكومة الكويتية، أمس، اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة لمباشرة أعمالها في مجلس الأمة عملاً بالمادة ((91)) من الدستور.
ووفق ما ذكرته ((وكالة الأنباء الكويتية))، تقضي المادة ((91)) من الدستور بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي اليمين أمام المجلس، في جلسة علنية.
يُذكر أنه صدر، في 4 يناير الحالي، أمرٌ أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في حين صدر، في 17 من الشهر نفسه، المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 13 وزيراً
كما أدى الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليمين الدستورية نائباً للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في جلسة خاصة لمجلس الأمة.
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