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الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية

1/29/2024 7:23:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدّت الحكومة الكويتية، أمس، اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة لمباشرة أعمالها في مجلس الأمة عملاً بالمادة ((91)) من الدستور.

ووفق ما ذكرته ((وكالة الأنباء الكويتية))، تقضي المادة ((91)) من الدستور بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي اليمين أمام المجلس، في جلسة علنية.

يُذكر أنه صدر، في 4 يناير الحالي، أمرٌ أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في حين صدر، في 17 من الشهر نفسه، المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 13 وزيراً

كما أدى الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليمين الدستورية نائباً للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في جلسة خاصة لمجلس الأمة.

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