كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ «كروز»

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس، على إطلاق صواريخ ((كروز)) استراتيجية من غواصة، في خطوة أخرى لبناء قوة بحرية معززة بقدرات نووية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، أمس، إن كيم أشرف برفقة مسؤولين آخرين على إطلاق صواريخ من طراز ((بولهواسال ــ 3 ــ 31)) فوق بحر الشرق، مشيرة إلى أن الصواريخ حلقت لنحو ساعتين قبل أن تصيب جزيرة، تم تحديدها مسبقاً كهدف.

وأضافت الوكالة أن الاختبار الثاني من نوعه لهذه الصواريخ خلال أسبوع لم يكن له أي تأثير على أمن الدول المجاورة، ولم تكن له علاقة بالوضع الإقليمي، في إشارة إلى التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وبحسب الوكالة فإن كيم جونغ أون أعرب عن ارتياحه الكبير لعملية الإطلاق، التي جرت وسط تساقط الثلوج.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان جيش كوريا الجنوبية رصد إطلاق بيونغيانغ عدة صواريخ كروز فوق البحر بالقرب من ميناء سينبو، حيث تمتلك كوريا الشمالية حوض بناء سفن رئيسي لتطوير الغواصات.

من جهته قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق صواريخ كروز قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو في كوريا الشمالية.

والأربعاء الماضي أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت لأول مرة صاروخ ((بولهواسال ــ 3 ــ 31))، وهو جيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية، وقالت إنه يمكنه حمل رأس نووي، لكنها لم تشر حينذاك إلى أنه تم تطويره لإطلاقه بواسطة الغواصات.

وتتميز صواريخ كروز بالدفع النفاث والتحليق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية الأكثر تطوراً، مما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة. ويأتي اختبار صواريخ كروز بينما يزداد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

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