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روسيا تحبط هجوماً على مصفاة للنفط

1/29/2024 7:23:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال ميخائيل يفراييف، حاكم منطقة ياروسلافل في روسيا، إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوماً بطائرة مسيرة، أمس، على مصفاة سلافنفت-يانوس بمدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو.

وأضاف أن الواقعة لم تسفر عن نشوب حريق أو وقوع إصابات في المصفاة التي تبعد نحو 250 كيلومتراً عن العاصمة موسكو.

وجاءت محاولة الهجوم في أعقاب سلسلة من هجمات مماثلة بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، وأدى بعضها إلى تعطيل إنتاج الوقود. إلى ذلك، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية صدت 49 هجوماً للقوات الروسية في 6 اتجاهات، و7 هجمات أخرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

ونقلت وكالة أنباء ((يوكرينفورم)) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة قولها إنه في المجموع، وقع 61 اشتباكاً قتالياً على الجبهة خلال النهار، ولا يزال الوضع العملياتي في شرق وجنوب البلاد صعباً.

وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت 6 صواريخ وشنت غارتين جويتين، فضلاً عن تنفيذها 51 هجوماً براجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية، وأسفرت الهجمات عن سقوط ضحايا وجرحى، فضلاً عن دمار وأضرار في المباني وغيرها من البنى التحتية.

من جهة أخرى سجلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، رسمياً، مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس، قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 وحتى 17 مارس.

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